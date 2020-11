L’attaquant félin André-Pierre Gignac a été le héros lorsqu’il a marqué les buts de la victoire, même si le duel a été compliqué pour les habitants de Monterrey en complément après l’expulsion d’Hugo Ayala, dans un match effectué dans le Volcan.

De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 23 novembre 2020, p. 2

Avec un doublé d’André-Pierre Gignac, mais souffrant au final, les Tigres ont scellé leur passe pour la ligue du Tournoi des Gardiens 2020, après avoir battu Toluca 2-1 en éliminatoires de la Liga Mx. Ainsi, les chats, qui ont terminé à la sixième place de la phase régulière, ont réaffirmé leur supériorité sur les écarlates, qui ont atteint l’étape 11.

Alors que l’attaquant français a été le héros lorsqu’il a inscrit les buts de la victoire (35 et 38), la défense des félins Hugo Ayala a vécu un duel à oublier lorsqu’il a inscrit un but pour les Diablos (52) et a été expulsé à la 71e minute. .

Toujours sans Javier Aquino, blessé, les félins ont joué leur match au stade du Volcán, bien qu’ils aient fermé sous la pression d’une Toluca qui n’a réussi à générer du danger que dans les dernières minutes.

Le ballon roulait à peine et Gignac cherchait déjà les filets avec un tir du côté gauche arrêté par le gardien Luis García.

Même les fortes pluies qui sont tombées sur la capitale de Monterrey n’ont pas entravé la stratégie des félins, tandis que Toluca a à peine réussi à arrêter les attaques avec difficulté.

Les habitants du Nord ont gardé le contrôle, même si des erreurs dans la définition les ont empêchés de célébrer le but. Luis Chaka Rodríguez a commis une grosse erreur en recevant le ballon à l’intérieur de la surface et en effectuant une coupure pour passer le gardien écarlate, mais le ballon a volé quand il a terminé avec son pied gauche.

Face à l’erreur capitale, l’entraîneur Ricardo Tuca Ferretti, resté assis, s’est levé et silencieusement, mais avec un regard profond, a fait pression sur ses joueurs pour qu’ils clôturent le tant attendu.

Sur l’autre banc, la recrue Carlos Adrián Morales a donné l’ordre d’encourager son équipe, bien que la nervosité l’ait envahi.

Les chats sont restés à l’affût jusqu’à ce que le coup soit condamné. Toluca a reculé, mais la défense était fragile et Jesús Dueñas a filtré une passe à Luis Quiñones, qui a envoyé un centre pour Gignac pour définir avec une tête puissante.

L’attaquant français a couru pour célébrer le but avec Ferretti, mais a également profité de l’occasion pour montrer fièrement le but devant le banc de Toluca, alors le sifflement Fernando Hernández lui a montré le carton jaune.

L’équipe locale a profité de la confusion du rival et a relâché en quelques minutes un autre coup dur. Sur coup franc, Gignac a montré sa grande technique en lançant un tir qui a touché le filet. Le but a permis au Français d’atteindre 125 buts pour devenir l’Européen avec le plus de scores en Liga Mx, devant l’Espagnol Isidoro Lángara, qui détenait cette marque depuis les années 1940.

Le début du complément a été malheureux pour les félins. Rubens Sambueza a fui dans la surface et a donné le ballon à Alan Medina, qui a envoyé un centre, mais Hugo Ayala a fait une erreur et a marqué à son propre but.

La controverse est apparue presque immédiatement, quand Ayala a commis un tacle fort sur William da Silva et a reçu le carton rouge. Cependant, après avoir examiné le jeu sur l’écran VAR, le siffleur a annulé l’expulsion uniquement pour marquer un avertissement.

Cependant, le cauchemar s’est matérialisé peu de temps après pour Ayala, lorsqu’il a arrêté Diego Rigonato avec un jeu pointu et cette fois il ne s’est pas sauvé de l’expulsion lorsqu’il a reçu le deuxième carton jaune.

Avec le désavantage numérique, l’équipe universitaire a préféré ne pas risquer et s’est consacrée à défendre le tableau d’affichage avec désespoir, tandis que les Red Devils ont pressé dans la dernière ligne droite, bien qu’ils manquaient de compétences pour atteindre les filets et éviter l’élimination.