Les Rayadas se sont retirés du stade Azteca un 4-1 contre les Eagles

Samedi 5 décembre 2020, p. a12

Les femmes Rayadas de Monterrey et Tigres ont rempli les prévisions et mis les pieds en finale du tournoi Guardianes 2020 après avoir battu respectivement América 4-1 et Querétaro 2-0, ce vendredi lors de leur match aller des demi-finales.

Au stade Azteca, les buts de l’équipe de Monterrey étaient l’œuvre de Christina Burkenroad, à la 19e minute; Diana Evangelista, 31 ans; Desirée Monsiváis, à 33 ans, sur penalty, et Rebeca Bernal, à 76. Montserrat Hernández a marqué pour les Eagles, à 47 ans, tandis que la buteuse et capitaine Daniela Espinosa, qui avait déjà été reconnue pour ses 100 matchs avec l’équipe, en a raté deux peines maximales, à 46 et 79.

Ceux menés par Leonardo Cuéllar ont tenté d’affirmer leur statut local en début de match; Cependant, la cascade de buts qu’ils ont commencé à recevoir dès les premières minutes a complètement détruit leurs esprits et le match s’est transformé en cauchemar pour eux.

Las Rayadas a montré sa puissance offensive juste à la 19e minute, quand Evangelista a envoyé un centre précis à Burkenroad et elle a terminé avec sa tête pour insérer le ballon dans le coin gauche du cadre et le porter 1-0.

Le deuxième but de l’équipe commandée par Héctor Becerra n’a pas tardé à arriver, car à la minute 31, Evangelista elle-même a coupé une rivale puis a tiré de la mesure de la lune et a laissé la gardienne américaine Renata Masciarelli sans aucune chance.

Comme si cela ne suffisait pas, quelques instants plus tard, la sifflante Karen Hernández a inscrit un penalty maximum en faveur des femmes de Monterrey pour une faute d’Ana Lozada sur Daniela Solís. La meilleure buteuse de l’équipe, Desirée Monsiváis, a tenu bon dans la surface de réparation et a pris les commandes avec précision d’un tir frappé au bon poteau pour augmenter l’avance des visiteurs à 3-0 à la 33e minute.

Cette annotation a été mortelle pour les azulcrèmes, car elle a totalement enterré l’élan dont ils ont fait preuve en début de match, de sorte qu’ils n’ont plus pu nuire à leur rival avant de partir pour les vestiaires.

La deuxième mi-temps a commencé avec une grande intensité par les américanistes, car ils étaient plus féroces grâce aux revenus de Jennifer Muñoz et Dayana Cazares, qui quelques secondes plus tard ont causé un penalty après avoir été renversé dans la surface par le gardien de Monterrey, Alejandría Godinez. Espinosa était en charge de la collecte de 11 pas à la minute 46, mais son tir est allé sur le côté droit du but.

Cependant, les locaux ont réussi à réduire l’écart à 47, lorsque Montserrat Hernández a osé tirer de loin, et bien que le ballon ait touché la barre transversale en premier, il a ensuite franchi la ligne des buts pour mettre le 3-1 sur le tableau de bord.

A partir de ce moment, les Eagles ont été motivés et ont commencé à générer des arrivées dangereuses. Espinosa a failli marquer un but olympique, tandis que Casandra Cuevas a également eu une chance de marquer, mais son tir est tombé du poteau.

Quand ils étaient sur le point de faire leur deuxième touché, ils ont reçu la quatrième fente des Rayadas. À la 75e minute, la capitaine Rebeca Bernal a pris un coup franc spectaculaire pour porter le score à 4-1 en faveur de son équipe.

América a pu réduire l’avance des visiteurs à la 79e minute, lorsqu’un adversaire a commis une faute sur Espinosa dans la surface et un autre penalty a été accordé. Le même attaquant a demandé le ballon pour convertir le penalty, mais a tiré à nouveau sur le côté droit et le gardien de but a réussi à dévier le ballon.

Dans les dernières minutes, le tableau d’affichage ne bougeait plus et les Eagles se retrouvaient avec une douloureuse défaite, tandis que leur tireur, qui pleurait à la fin du match, était dévasté après avoir raté deux pénalités.

Au stade de La Corregidora, le super-leader Tigres a prolongé sa séquence de victoires en Liga Mx Femenil et a battu Querétaro 2-0, qui a réussi pendant quelques instants à compliquer le jeu pour l’équipe de Monterrey.

Katty Martínez a mis les félins en tête à la 33e minute avec un puissant coup de canon à longue portée, tandis que Natalia Gómez Junco a augmenté l’avance de 2-0 à 64 avec un tir dans la surface.

Les deux séries seront définies lundi prochain au stade de Monterrey et à l’Université, respectivement.