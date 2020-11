▲ América et Querétaro ont fait match nul sans but en Coapa Photo Liga Mx / Imago7

De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 10 novembre 2020, p. a11

Les Tigrillas de l’UANL ne perdent pas le rythme écrasant et au stade olympique Benito Juárez, ils ont écrasé l’équipe de Ciudad Juárez 4-0, à la date 15. Les Bravas ont terminé avec 10 joueurs en raison de l’expulsion de Karen Loya.

La domination était absolue et à la 12e minute, Stephany Mayor a concédé le premier but quand avec une feinte il a échappé au gardien de but et a marqué.

À la minute 31, la défense locale a perdu de vue le ballon dans la petite zone et Nancy Antonio a défini d’un tir bas pour marquer le deuxième but. Les regias ont établi la victoire grâce à l’implacable Ana Katty Martínez, qui a doublé (41 et 63). Il a déjà 15 buts dans le tournoi. Tigres reste en tête avec 43 points; la frontière a 11.

L’Amérique a fait match nul et vierge contre Querétaro à Coapa. La stratège visiteuse Carla Rossi a planté une défense féroce qui a été combinée avec les erreurs devant l’équipe jaune, ainsi que de bonnes interventions de la gardienne Diana García. Les Eagles ajoutent 31 points et l’équipe Queretaro, 25.

Les rojinegras ont prévalu sur le court de Colomos 2-1 à Pumas. Les félins ont eu beaucoup d’arrivées au début, mais ils manquaient de sens et les locaux sont allés devant avec un doublé d’Alison González à la 44e et 50e minutes.Laura Herrera a inscrit le but auriazul dans la dernière ligne droite. Atlas a atteint 35 points et les Auriazules ont pris du retard avec 25.

Au Steel Giant, Rayadas et Tuzas ont égalé 2-2. Desiree Monsivais était présente sur le tableau d’affichage à la 15e minute, avec un tir qui a touché le poteau gauche. Pachuca a répondu à la 26e, avec un score de Viridiana Salazar, qui a pris un tir précis du croissant avant le départ du gardien Alejandría Godínez.

Pachuca a profité de la 61e avec un but de Lizbeth Ángeles, mais le plaisir de l’Hidalgo n’a pas duré longtemps, car Désirée a imposé la parité, sur penalty, à la minute 74. Monterrey a atteint 38 points et Pachuca, 24.

Au stade TSM Corona, Santos Laguna a battu San Luis 2-1. Les buts d’Albiverdes étaient d’Alexia Villanueva (42) et Cinthya Peraza (76), tandis que Paola Urbieta (45) a réduit pour les visiteurs. Les guerriers ont 17 unités pour 13 des potosines.