Les Tigers de Detroit amènent une séquence de six victoires consécutives dans leur match à Milwaukee mercredi, mais leur dernière victoire a été douce-amère.

Lors de leur éruption 12-1 contre les Brewers mardi, le voltigeur central JaCoby Jones a subi une fracture de la main gauche en fin de saison lorsqu’il a été touché par un lancer. Jones a subi la même blessure la saison dernière.

“Je me sens mal pour JaCoby”, a déclaré le manager Ron Gardenhire. “Il faisait des progrès dans son jeu et devenait un très bon joueur, et maintenant nous le perdons.”

Avec Jones en baisse, Victor Reyes passe du champ droit au centre. Reyes a eu quatre coups sûrs et cinq meilleurs RBI en carrière dans le premier match de la série. Travis Demeritte verra plus de temps de jeu.

L’arrêt-court Niko Goodrum a également été gêné par une blessure non révélée. Gardenhire ne sait pas si Goodrum devra aller sur l’IL.

“Il se passe beaucoup de choses ce soir”, a-t-il déclaré.

Les Tigers (17-16) n’ont pas eu de séquence de victoires de cette longueur depuis 2016, quand ils ont remporté huit victoires consécutives.

Spencer Turnbull (3-2, 2,97 ERA), partant programmé de mercredi, a rebondi après une mauvaise sortie pour remporter son dernier départ. Il a tenu les Cubs de Chicago sans but en 5 2/3 manches et en a retiré cinq le 25 août pour récolter sa troisième victoire cette saison. Turnbull a été retiré après deux manches lors de son départ précédent contre les White Sox de Chicago quand il a abandonné trois points et a marché quatre frappeurs.

Le droitier de deuxième année a perdu son seul début de carrière contre Milwaukee, abandonnant quatre points en 5 1/3 de manches. Turnbull a eu un peu de temps supplémentaire depuis son dernier départ en raison de la raideur du dos, mais Gardenhire a déclaré qu’il devrait être bien pour le départ de mercredi.

Il sera opposé par le droitier Adrian Houser (1-3, 4,36), qui compte trois défaites et une non-décision lors de ses quatre dernières sorties. Il n’a duré que quatre manches – son départ le plus court cette saison – tout en abandonnant quatre points sur neuf coups sûrs à Cincinnati jeudi.

“Je ne pensais pas qu’Adrian était vif (jeudi)”, a déclaré le manager des Brewers Craig Counsell à MLB.com. “Pour une raison quelconque, il n’était pas aussi vif que nous l’avons vu lors de ses quatre ou cinq premiers départs, et ils l’ont fait payer pour cela. Cela finit probablement par être des erreurs, mais le truc n’était pas aussi net que nous. ‘ai vu dans les départs précédents. “

Il fera sa première apparition en carrière contre Detroit.

Les Brewers (16-19) ont effectué un certain nombre de mouvements d’alignement mardi, plaçant notamment le joueur de champ intérieur Jedd Gyorko sur la liste des deuils à la suite du décès de son grand-père. Milwaukee a appelé le voltigeur Tyrone Taylor de son site d’entraînement alternatif à Appleton.

“Tyrone Taylor a été le meilleur joueur de la région”, a déclaré Counsell à MLB.com. “Vraiment, depuis le premier jour, c’est presque universel de la part des joueurs et du staff.”

Taylor, un rappel de septembre la saison dernière, a fait une apparition à la rigueur mardi.

Les Brewers ont utilisé le joueur de position Orlando Arcia pour lancer le neuvième mardi. Il a abandonné un circuit de deux points.

“L’un des grands traits d’Orlando est qu’il n’a pas de mauvais jours sur le terrain de baseball”, a déclaré Counsell au Milwaukee Journal Sentinel. “Cela semble simple. Ce n’est pas le cas. Je pense que nous avons tous de mauvais jours, non? Et sur le terrain de baseball, vous ne devriez jamais avoir une mauvaise journée. Mais Orlando est meilleur que tout le monde. Il a de l’énergie.”

