Mis à jour le 11/06/2020 à 21:08 PM

Ils jouent EN DIRECT Tigres contre. Atlas AUJOURD’HUI EN DIRECT et EN LIGNE pour la première date du tournoi Guard1anes 2020 Liga MX ce samedi 7 novembre à partir de 20h00 (heure péruvienne et une heure de moins au Mexique) au stade universitaire. Regardez les principaux incidents de l’accident de MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Devenez également accro aux profils sur Twitter, Facebook et Instagram de Tigres et Atlas.

Les félins de l’UANL sont sixièmes du classement de la compétition et ont l’obligation de gagner pour aspirer à entrer directement en quarts de finale, bien qu’ils ne dépendent pas d’eux-mêmes, tandis que l’équipe de Guadalajara est l’une des quatre éliminées. avec Tijuana, Querétaro et Atlético San Luis.

Tigres vs. Atlas | Heures de match:

20h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

21h00 – Venezuela, Mexique, Bolivie

22h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

01:00 heures le dimanche – Royaume-Uni

02:00 heures le dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les quatre équipes les mieux classées à la fin de la phase régulière iront directement dans la ligue et huit autres, celles classées de 5 à 12, s’affronteront en barrage.

Pour le moment, seules deux équipes ont garanti un billet direct pour la ligue: le leader León et l’América. Pumas, Cruz Azul et Monterrey, avec 29 points, ont deux points d’avance sur Tigres à la recherche des deux passes directes restantes pour la prochaine instance de l’Apertura 2020.

En cas de non classement immédiat, l’équipe dirigée par Ricardo Ferretti cherchera à être dans le meilleur endroit possible pour être un local dans les barrages.

Après avoir été en désuétude depuis 2008, le play-off a été rétabli pour ce tournoi avec quatre séries pour un seul match. Les quatre vainqueurs de ces séries accèderont aux quarts de finale.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER