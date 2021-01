Tigres battre 2-0 Lion au stade universitaire Nuevo León dans la ville de Monterrey (Mexique) le 1er Clausura 2021 Liga MX. Le match, qui a opposé les champions actuels de la Liga et des Concachampions, a vu des buts de Gignac et d’Espinola.

Tigres vs. Léon: incidents

Depor.com vous proposera la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Tigres et Léon.

Les UANL Tigers de l’Uruguayen Leonardo Fernández défieront León, champion du tournoi Apertura 2020 et dans lequel joue l’Équatorien Ángel Mena, dans l’un des matchs les plus attrayants de la première journée de la Clausura mexicaine 2021, qui débute ce vendredi.

Le duel affrontera les deux équipes aztèques champions en décembre, alors que les Tigres ont remporté la Ligue des champions de la Concacaf et la dernière Apertura de León.

Tigres vs. Leon: horaires des matchs

19h00 – Mexique

20h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

21h00 – Venezuela, Bolivie

22h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

02:00 heures jeudi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Tigres, dirigé par le Brésilien Ricardo Ferretti, est l’équipe mexicaine la plus dominante de la décennie qui s’est terminée après avoir remporté cinq ligues. Maintenant, il devra défendre son prestige contre León, qui de la main de l’entraîneur Ignacio Ambriz a reçu des éloges l’année dernière pour son style de jeu spectaculaire dans lequel la possession du ballon et l’attaque par séries de passes prédominent.

“ L’université ”, qui constitue la quatrième équipe la plus précieuse de Liga MX, n’a pas eu une Apertura 2020 idéale car elle a perdu en quarts de finale contre Cruz Azul.

Dans la Clausura, ceux de Ferretti dépendront de la contribution offensive de Leonardo Fernández, qui dernier tournoi a contribué un but et deux passes décisives, ainsi que de l’Uruguayen Nicolás López, de la signature du Paraguayen Carlos González et du Français André-Pierre Gignac.

Vaincre le Lion ne sera pas une tâche facile pour les Tigres. Le champion a terminé la phase régulière de l’Apertura en tant que leader du classement, en plus d’être l’équipe qui a réalisé les passes les plus réussies.

Le jeu du Lion, qui a perdu Pedro Aquino en raison de son transfert en Amérique, passe par les pieds de sa légion de Colombiens, William Tesillo, Yairo Moreno et Jaine Barreiro, et du Mexicain Luis Montes, qui recourent à l’Équatorien Ángel Mena comme l’un des ceux qui avec des buts mettent fin aux jeux.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER