Ils jouent EN DIRECT Tigres UANL contre. Toluca AUJOURD’HUI EN DIRECT et EN LIGNE pour le repêchage de la Guard1anes 2020 Liga MX ce dimanche 22 novembre à partir de 19h00 (heure locale) au stade universitaire de par les signaux de TUDN et Channel 5 Televisa. Regardez les principaux incidents de l’accident de MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Adoptez également les profils sur Twitter, Facebook et Instagram de Tigres et Toluca.

En dehors des quatre premiers de la saison régulière, Tigres Oui Toluca Ils s’affronteront et se battront pour obtenir le billet pour atteindre les quarts de finale du tournoi Guard1anes 2020. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera à Nuevo León.

Tigres UANL contre Toluca: horaires des matchs

Mexique – 19h00

Pérou – 20h00

Equateur – 20h00

Colombie – 20h00

Bolivie – 21h00

Venezuela – 21h00

Chili – 22h00

Paraguay – 22h00

Argentine – 22h00

Uruguay – 22h00

Brésil – 22h00

Espagne – 2h00 (lundi 23 novembre)

Ce sera un match très déséquilibré sur les bancs. Tigres Il y a le Brésilien Ricardo Ferretti, qui dirige sans interruption depuis 1991 et compte à son compte 1 152 matchs dans le championnat mexicain dont il a été sept fois champion; même si son bilan en playoffs est négatif: sur quatre, il en perd trois.

En revanche, les “ démons ” de la Toluca Ils sont menés par Carlos Morales, un Mexicain qui a emmené l’équipe par intérim dans ce tournoi dans lequel il a fait ses débuts en tant qu’entraîneur et dans lequel il n’a disputé que cinq matchs.

Ce match sera spécial pour l’Uruguayen Leonardo Fernández, qui était une figure avec Toluca et est venu à moins avec Tigres.

“La concentration et la tête décideront qui passera, dans ces tours de qualification tout joue: les émotions et pas seulement la qualité des joueurs”, a déclaré le milieu de terrain uruguayen.

Du côté de Toluca, Une grande partie des espoirs reposent sur ce que peuvent apporter l’Équatorien Michael Estrada et l’Argentin Rubens Sambueza et Alexis Canelo.

«Les Tigres sont une équipe avec de bons footballeurs qui manient bien le ballon, mais nous savons que quand ils ne l’ont pas, cela leur coûte cher; nous essaierons d’être vifs (…) nous espérons être bien et pouvoir faire du mal », a déclaré Canelo.

Tigres vs. Toluca: alignements probables

Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Dueñas, Diego Reyes, Francisco Meza, Torres Nilo, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Luis Quiñones, Raymundo Fulgencio, André-Pierre Gignac et Julián Quiñones.

Toluca: Luis García, Raúl López, Óscar Ortega, Jonathan Maidana, Adrián Mora, Diego González, Pablo López, Ríos, William de Silva, Alexis Canelo et Michael Estrada.

