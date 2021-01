Mis à jour le 01/04/2021 à 18h19

Avez-vous téléchargé TIC Tac et vous ne savez pas si votre ami crée des vidéos? Eh bien, découvrez avec cette astuce. Des milliers d’utilisateurs ont décidé de créer un compte non seulement pour voir ce que faisaient leurs artistes ou personnages préférés, mais aussi pour créer leurs propres vidéos.

Avant tant de curiosité pour TIC Tac, certains ont réussi à profiter de cette application en se faisant connaître simplement en publiant une seule vidéo. Savez-vous combien de tous vos amis sont sur le réseau social vidéo? Ici, nous vous dirons comment le connaître.

Il n’est pas nécessaire de télécharger une application tierce pour obtenir de telles informations. Il suffira que vous ayez mis à jour l’application qui triomphe sur le web.

Pour cela, il est nécessaire d’accorder des autorisations à TIC Tac pour accéder à votre liste de contacts et à leurs numéros de téléphone, sinon, l’astuce ne sera pas effectuée.

COMMENT SAVOIR QUI DE VOS AMIS EST SUR TIKTOK

La première chose à faire est d’aller dans la section “I” de TikTok. Une fois à l’intérieur, dans le coin supérieur, vous verrez la petite poupée pour ajouter des amis. Appuyez dessus et vous verrez que vous pouvez trouver des amis soit via vos contacts, soit via Facebook Cliquez sur Contacts.À ce moment-là, TikTok vous demandera la permission d’accéder à vos numéros de téléphone portable, la même chose se produit avec Facebook. De cette façon, vous pourrez savoir si l’un de vos contacts est sur TikTok. (Photo: MAG) Lorsque vous le faites, redémarrez l’application et répétez à nouveau l’étape 2 pour pouvoir accéder à toutes les suggestions. Là, vous verrez quel ami a TikTok et lequel ne le fait pas. Si vous ne voyez pas un de vos amis qui a TikTok, vous pouvez envoyer une invitation à rejoindre.