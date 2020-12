Tini Stoessel a sorti son nouvel album très attendu «Tini Tini Tini», une production qui comprend 14 titres, donnant vie à une grande variété de styles et de rythmes dynamiques sans perdre sa touche personnelle. Le chanteur argentin a co-écrit toutes les chansons avec le soutien de producteurs et auteurs-compositeurs renommés tels qu’Andrés Torres et Mauricio Rengifo.

Outre une impressionnante compilation de pistes solo, «Tini Tini Tini» présente également un certain nombre de collaborations déjà publiées mettant en vedette certains des artistes les plus populaires et les mieux notés du marché latin, y compris son plus récent single “Un Beso en Madrid”, où il joint sa voix à celle d’Alejandro Sanz.

“Hey”, une chanson que Tini Stoessel a interprétée avec son ex-partenaire sentimental Sebastián Yatra, a également été incluse dans cette production malgré la nette distance entre les deux artistes.

“‘Tini Tini Tini’ est une compilation rafraîchissante qui vient faire une déclaration puissante et opportune aux auditeurs du monde entier et qui, à son tour, sert de lueur d’espoir au milieu des circonstances incertaines et complexes que nous traversons”, noté dans un communiqué de presse d’Universal Music.

“Mon intention est de transmettre un message de liberté sans préjugés ni stéréotypes, c’est pourquoi j’ai utilisé différents genres musicaux et différentes facettes esthétiques, je me sentais libre d’exprimer ce que je voulais dans chaque chanson”, a ajouté Tini à propos de ce projet.

Dans «Tini Tini Tini», l’artiste partage ses expériences avec ses fans et leur fait savoir qu’il n’y a rien de mal à ne pas être parfait, les encourage à son tour à découvrir leur véritable essence et à poursuivre leurs rêves avec liberté et détermination, quelles que soient les difficultés auxquelles ils peuvent faire face. surgir sur le chemin.

«Essayer, faire des erreurs, changer, m’accepter était fondamental pour grandir en tant que personne et artiste. Ne laissez jamais le regard critique d’un autre vous paralyser. Croyez, croyez en vous, car nous sommes tous venus avec un but », a déclaré Tini dans une déclaration d’Universal Music.

La sortie de l’album est accompagnée du clip de «Te Olvidaré», déjà disponible sur la plateforme YouTube.

Après ce lancement, la chanteuse argentine proposera une présentation en ligne le dimanche 6 décembre sur Claro.com, où elle présentera les chansons de «Tini Tini Tini».

