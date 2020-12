Mis à jour le 14/12/2020 à 11h30

Les mèmes sont sortis. Barcelone et l’Atlético Madrid auront deux rivaux difficiles au PSG et à Chelsea, respectivement, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, après le tirage au sort effectué ce lundi au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

La rencontre entre les Espagnols et les Français amènera, en principe, un duel entre l’Argentin Leo Messi, à Barcelone, et le Brésilien Neymar, au PSG, qui a reçu un coup à la cheville gauche dimanche, mais dont il devrait être récupéré pour les retrouvailles des deux en février, après avoir coïncidé dans l’équipe catalane.

De son côté, le Real Madrid affrontera l’Italien Atalanta et Séville face à un Borussia Dortmund allemand qui ne traverse pas son meilleur moment.

Barcelone, qui n’est pas non plus dans un doux moment, et l’Atlético Madrid auront le handicap de jouer le premier match à domicile, après avoir terminé deuxième de la phase de groupes.

Séville aura également l’inconvénient de jouer premier à domicile contre le Borussia Dortmund, qui a perdu 5-1 à domicile contre Stuttgart samedi et limogé l’entraîneur Lucien Favre dimanche.

Le Real Madrid, la seule des quatre équipes espagnoles à terminer leader du groupe, se rendra d’abord à l’Atalanta à Bergame, actuellement huitième de Serie A, mais qui était quart de finaliste lors de la dernière édition de la Ligue des champions.

Dans l’autre huitième de finale, le match nul entre le RB Leipzig, qui dispute cette année le titre de Bundesliga face au Bayern, et Liverpool, vainqueur de la dernière Premier League, se démarque.

Un autre duel entre les Allemands et les Anglais sera celui entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City, clôturant les huitièmes confrontations Juventus-Porto et Bayern Munich-Lazio.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE