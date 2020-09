19:10. Et ce sera le dernier jour de la Ligue de Santander qui aura lieu le 23 mai 2021.

Celta – Betis

Eibar – Barcelone

Grenade – Getafe

Huesca – Valence

Levante – Cadix

Osasuna – Real Sociedad

Real Madrid – Villarreal

Séville – Alavés

Valladolid – Atlético de Madrid

Elche – Athletic Bilbao

19:06. Et les Derbies valenciens.

Valence – Levante (1ère journée; 13/09/2020).

Levante – Valence (Journée 27; 14/03/2021).

19:04. Allons-y avec le derbies basques aussi.

Athlétique – Real Sociedad (16e journée; 30/12/2020).

Real Sociedad – Athlétique (Journée 29; 04/04/2021).

19:01. Et les derbies sévillans?

Betis – Séville (Journée 17; 03/01/2021).

Séville – Betis (Journée 27; 14/03/2021).

18:58. Et quand les derbies madrilènes?

Real Madrid – Atlético de Madrid. Journée 13 (13/12/2020).

Atlético de Madrid – Real Madrid. Journée 25 (03/07/2021).

18:55. Les classiques de cette saison!

Dans le Camp Nou Le premier Clásico de la saison se jouera lors de la septième journée. Il 21 octobre 2020 sera joué Barcelone-Real Madrid.

Ce sera le trentième jour où il sera joué dans le Santiago Bernabeu il Real Madrid-Barcelone, il 11 avril 2021.

18:50. Nous avons déjà le premier jour de la saison 2020/21!

Alaves-Betis

Atlético de Madrid-Séville *

Barcelone-Elche *

Eibar- Celta

Cadix-Osasuna

Grenade-Athletic Bilbao

Real Madrid-Getafe *

Valence-Levante

Valladolid-Real Sociedad

Villarreal-Huesca

* Avec un astérisque, les parties qui seront reportées.

18:44. Le numéro 1 est le dernier chiffre! Le calendrier asymétrique 12 751 est celui qui sera utilisé cette saison 2020/21.

18:41. Le quatrième numéro tiré est le 5. 1-2-7-5-x… Il n’en reste qu’un!

18:39. Encore un autre numéro, le 7. Pour le moment 1-2-7-x-x. Il reste deux boules pour connaître le calendrier.

18:37. Encore une balle. Le chiffre suivant est le numéro 2.

18:35. N’oubliez pas que le calendrier être asymétrique. Nous allons maintenant procéder à l’extraction des boules qui déterminent l’un des 100000 calendriers possibles qui a soulevé le RFEF. le numéro 1.

18h30. Le tirage au sort commence à Las Rozas!

18:25. Plusieurs stades sont en cours de rénovation. La Ligue ouvre une période pour que les équipes demandent que les matchs soient joués en premier à domicile et non à domicile.

18:20. Les 22 clubs Seconde avec les trois descendants et les quatre promotions: Leganés, Mallorca, Espanyol, Zaragoza, Almería, Girona, Rayo Vallecano, Fuenlabrada, Las Palmas, Alcorcón, Mirandés, Tenerife, Sporting de Gijón, Málaga, Real Oviedo, Lugo, Albacete, Ponferradina, Carthagène, Logroñés, Castellón et Sabadell.

18h15. Ici, les 20 équipes de Première est saison 20/21: Real Madrid, Barcelone, Atlético de Madrid, Séville, Villarreal, Real Sociedad, Grenade, Getafe, Valence, Osasuna, Athletic, Levante, Valladolid, Eibar, Real Betis, Alavés, Celta, Huesca, Cadix et Elche.

18:10. Il est à noter qu’en plus du premier jour, Séville et Elche Ils ne joueront pas non plus le deuxième jour, face à face, après avoir atteint la finale de la Ligue Europa et avoir disputé les barrages de promotion exigeants.

18.00 heures: Bonsoir! Bienvenue au tirage au sort du calendrier de la Ligue de Santander 2020-2021 qu’est-ce qui est célébré Lundi 31 août dans la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Les 20 équipes qui composent la première division du football espagnol connaîtront aujourd’hui les appariements des 38 jours qui composent le calendrier.

Il y aura un conditionneur anormal dans ce tirage au sort. Il ne sera pas totalement pur comme les autres éditions en raison des changements provoqués par la pandémie. Les cinq clubs qui ont joué en compétition européenne ou joueront des éliminatoires de promotion ils s’affronteront le premier jour et ces trois matchs seront reportés. On parle de Real Madrid, Barça, Atlético, Getafe et Séville, qui a joué en Europe ce mois d’août presque consommé et Elche, qui a gagné la première place dans une série éliminatoire de promotion difficile il y a quelques semaines. Ainsi, il n’y aura que sept matchs le premier jour de ce championnat espagnol.

Le calendrier de la 22 équipes de la Ligue SmartBank dans cette même session à Las Rozas. Ni la Ligue des 24, ni la 26, il y a 22 équipes qui composent la deuxième division cette saison et non, ni le Deportivo de la Coruña ni Numancia ne seront là, les deux clubs qui se sont le plus battus pour, à leur avis, justice a été rendue dans la compétition en argent.