Gilson Pinedado, hier. IA

Deux heures avant le match, les choses étaient calmes, pas de grognements dehors, pas de chants aux treuils. Dans certains, ils ont même été confondus avec l’heure: “C’est à sept heures, ça vient de commencer”, ont commenté Cristian Suárez et Tamara Vera, pointant du doigt le match de Valence, à la télévision dans une cidrerie de Lugo de Llanera.

Enrique Suárez regarde Llanera-Celta. | IA

Une fois l’erreur corrigée, le ballon de ce qui allait se passer un peu plus tard gonflerait à nouveau. “Avec un zéro ça nous vaut la peine, on frappe toujours la cloche”Suárez l’a assuré, impatient que cela commence. Bientôt, il fut rejoint à une table à côté du bar par son oncle, Enrique Suárez. Un vin rouge et un «aúpa Llanera» pour commencer, une prévision optimiste, «nous allons sûrement les battre» et regarder vers l’avenir: «Après le sport nous touche».

Tirage au cidre à Llanera

En arrière-plan, il y avait de l’amertume de ne pas pouvoir jouer sur son terrain et avec un certain public: “Ici, nous aurions plus de chances, même si nous allons voir si nous les gratterons 2-1”, a déclaré Roberto Cuervo, tandis que sa femme, Yolanda Fernández, l’a changé l’ordre au résultat. “Ça vaudrait aussi la peine”, a-t-elle ajouté, assise à côté de son fils, Martín Cuervo, joueur des catégories inférieures, fou de sauter sur le terrain: “Je donnerais n’importe quoi pour jouer aujourd’hui.”

Entre l’un et l’autre, il ne restait plus rien pour le rendez-vous tandis qu’un enfant hurlait avec une tonalité d’alarme avertissant de ce qui allait se passer. La balle roulait dans la Tartière et l’atmosphère dans un autre des centres nerveux, une cafétéria, augmentait: “Comment se fait-il que nous n’ayons même pas d’écharpe ici?”Quelqu’un s’est demandé quand ils ont vu l’établissement manquer d’accessoires.

L’atmosphère était créée par les cris au fil des minutes. Une certaine possession dans le champ opposé de la Llanera a encouragé à essayer les croquettes de couverture, mais la domination du Celtic est revenue les remplacer par les morsures nerveuses aux ongles, passées avec un culín. En ce sens, il y avait une égalité.