PhotoCred: Coude sanglant

L’ancien champion des poids coq de l’UFC, TJ Dillashaw, a déclaré qu’il réclamera son titre à son retour dans l’Octogone en 2021.

Dillashaw ne s’est pas battu depuis une défaite de TKO contre Henry Cejudo à l’UFC sur ESPN + 1 en janvier 2019. C’était le premier combat pour Dillashaw à 125 livres, et ce fut une expérience difficile pour lui. Après avoir été terminé par Cejudo au premier tour de leur combat, Dillashaw a échoué à son test de dépistage de drogue après le combat et a été suspendu pendant deux ans par l’USADA pour avoir des médicaments améliorant la performance dans son système. Il a ensuite été contraint de quitter son titre de poids coq.

Après près de deux ans d’absence de l’Octogone, Dillashaw est maintenant sur le point de revenir dans l’Octogone dans quelques mois. S’adressant à ses médias sociaux avant son retour, Dillashaw a déclaré qu’il récupérerait l’or qu’il détenait autrefois à 135 livres. Découvrez son Instagram ci-dessous.

Mon retour sera bientôt là et prêt à récupérer ce qui est à moi!

Avant d’annuler son titre, Dillashaw avait accumulé quatre victoires consécutives à 135 livres, avec des victoires sur Cody Garbrandt deux fois par KO, plus des victoires sur John Lineker et Raphael Assuncao. Dans l’ensemble, Dillashaw a remporté huit de ses neuf derniers combats à 135 livres, avec juste une perte de décision partagée contre Dominick Cruz interrompant cette séquence. Dillashaw est un ancien finaliste d’Ultimate Fighter et deux fois champion des poids coq de l’UFC.

Alors que Dillashaw était autrefois l’un des meilleurs combattants livre pour livre du sport il y a quelques années à peine, de nombreux fans, médias et autres combattants hésitent à croire qu’il peut à nouveau atteindre ces sommets après avoir été testé positif pour les PED. Dillashaw doit maintenant prouver aux fans qu’il est un athlète propre et qu’il peut gagner sans PED. Avec une victoire sur un combattant du top 15 à son retour dans la division et un test de dépistage de drogue propre, Dillashaw peut faire exactement cela.

Pensez-vous que TJ Dillashaw remportera à nouveau le titre des poids coq de l’UFC?