Tobias Harris n’a pas eu une performance mémorable dans la série de premier tour des 76ers contre les Celtics, mais vous ne pouvez certainement pas remettre en question sa ténacité.

L’attaquant de Philadelphie s’est écrasé au sol à la fin du troisième quart du match 4 de dimanche, atterrissant directement sur sa tête et interrompant brusquement le combat. Harris a sauté pour contester une tentative de tir de Jayson Tatum, et Tatum a par inadvertance entré en contact avec les jambes de Harris. Harris est alors devenu complètement horizontal et a été incapable de se préparer avant de toucher le bois dur. Il a semblé commencer à saigner immédiatement.

Harris a finalement pu quitter le terrain de son propre chef avec une serviette pressée contre sa tête. Il a subi une lacération de l’œil gauche et a été évalué pour une commotion cérébrale, mais il est retourné sur le banc à mi-chemin du quatrième quart et a ensuite réintégré le match après avoir été autorisé à jouer.

La chute effrayante a semblé prendre un certain combat hors de Philly. Les Celtics sont allés sur une course de 9-0 après que Harris ait quitté le match, et les 76ers ont fait face à un déficit de 12 points au moment de son retour.

Avec les Sixers à deux chiffres et dans un trou de 3-0, pourquoi Harris voudrait-il revenir?

“Je me sentais assez bien pour retourner là-bas et pouvoir essayer de faire quelque chose pour essayer de nous aider à gagner”, a déclaré Harris (via Rich Hofmann de l’Athletic). “Je préfère descendre avec mes gars plutôt que de m’asseoir à l’arrière.”

Malheureusement pour Harris et les Sixers, ils n’avaient tout simplement pas assez de puissance de feu pour suivre les Celtics. Boston a finalement triomphé 110-106, éliminant Philadelphie des éliminatoires de la NBA 2020.

L’attaquant des #Sixers Tobias Harris a été balayé: “ C’est difficile de perdre. Déçu car en tant que compétiteur, vous voulez gagner et courir. J’ai l’impression que nous avons assez de talent pour courir. Nous n’avons tout simplement pas réussi. – Tom Moore (@TomMoorePhilly) 23 août 2020

Harris a marqué 20 points sur 7 tirs sur 12 lors de la défaite du quatrième match, mais il a connu des difficultés tout au long de la série, avec une moyenne de seulement 15,8 points par match sur 39,2% de tirs depuis le terrain.