Le gouvernement japonais a insisté sur son idée de tenir les Jeux Olympiques prévus cet été dans la capitale japonaise, malgré les rumeurs sur son éventuelle annulation et la gravité de la situation pandémique dans le pays et dans le reste du monde.

“Je suis déterminé à organiser des Jeux en toute sécurité tout en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement métropolitain de Tokyo, le comité d’organisation (2020) et le CIO”, a déclaré vendredi le Premier ministre japonais Yoshihide Suga lors de sa comparution à une session du chambre haute du parlement japonais.

Suga a réitéré que les Jeux devraient servir “de preuve de la victoire de l’humanité contre le covid-19”, le message que les autorités japonaises agitent depuis mars dernier, il a été décidé de reporter les Jeux d’un an en raison de la pandémie, dans un premier temps prévu pour l’été 2020.

Le dirigeant japonais a parlé ainsi au milieu des voix grandissantes qui, du Japon et de l’étranger, parlent d’un possible retard ou même d’une annulation des Jeux de Tokyo en raison de la crise sanitaire mondiale, qui est actuellement pire en termes. d’infections quotidiennes qu’en mars dernier.

À la veille, le journal britannique The Times a publié une information indiquant que l’exécutif japonais aurait déjà conclu que la tenue des Jeux cet été serait impossible, selon des sources de la coalition au pouvoir.

La ministre japonaise en charge des Jeux, Seiko Hashimoto, a démenti cette information dans des déclarations faites aux médias de son pays ce vendredi.

“Du gouvernement japonais, nous ferons tout notre possible pour la réalisation des Jeux olympiques et paralympiques cet été”, a déclaré Hashimoto interrogé sur la question, qui a ajouté que le Japon “fait tout son possible pour contrôler la pandémie” et ” prendre les mesures nécessaires »pour la célébration des Jeux.

Le comité d’organisation des Jeux s’est exprimé ce vendredi dans le même sens, déclarant que le gouvernement du Japon “mène une série de réunions de coordination sur les mesures contre le covid-19” et “met en œuvre des actions de grande ampleur pour prévenir les infections afin de pour pouvoir célébrer les Jeux ».

Tant les autorités japonaises impliquées dans les Jeux que le Comité International Olympique (CIO) et le Comité Paralympique (IPC) “sont pleinement concentrés sur l’organisation des Jeux cet été”, ont souligné les responsables de Tokyo 2020 dans un communiqué.

Avec des informations d’.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER