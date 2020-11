▲ L’écarlate William da Silva marque Ángel Mena, de Los Panzas Verdes.Photo Imago7

De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 9 novembre 2020, p. 5

Avec un homme de moins sur le terrain, le leader León a fait match nul 2-2 avec Toluca en tant que visiteur lors de la dernière journée du tournoi des Guardianes 2020, tandis que Santos a battu 4-0 contre le Mazatlán éliminé et a assuré la maison lors du repêchage.

Les deux résultats ont défini les barrages pour les positions en championnat, donc Monterrey affrontera Puebla, Tigres affrontera les Diablos, Guadalajara affrontera Necaxa et les Guerreros chercheront leur passe contre Pachuca. Pendant ce temps, León avec Pumas, América et Cruz Azul avaient déjà obtenu leur billet direct.

La cravate a peu affecté les émeraudes, terminant avec 40 points et 14 matchs sans perdre, tandis que les écarlates se sont retrouvés avec 21 unités à l’étape 11.

José Ramírez (31) et Luis Montes (73) ont marqué pour les chats, malgré l’expulsion de Pedro Aquino (16), tandis que Michael Estrada (38) et Pedro Canelo (69, pénalité) ont fait escale au stade Nemesio Diez.

Toluca a été accéléré et a eu la possession du ballon dans les premiers instants, mais León était plus méfiant et s’est approché avec des tirs de José Ramírez et Jaine Barreiro. Lorsque le duel a commencé à tomber dans le domaine des émeraudes, un geste imprudent les a conditionnés. Dans une tentative de voler le ballon, Pedro Aquino a giflé William da Silva.

Au début, le sifflement Diego Montaño a montré le carton jaune au milieu de confinement de León, mais après avoir reçu un ordre du VAR, il a revu le jeu et a renvoyé Aquino.

Les Scarlets ont tenté de profiter du désavantage des visiteurs et dans une action de mur, Alexis Canelo a tiré un coup de feu qui est passé près du poteau droit.

Se retrouvant dans des conditions défavorables, les émeraudes se replient, attendant une erreur du rival pour lancer la contre-attaque. Toluca est tombé dans le piège, cherchant des espaces pour se rapprocher de la zone quand, dans un fouet, Leon a donné une griffe.

À grande vitesse, Ángel Mena a fui dans la zone des locaux sur le côté droit et a envoyé une passe à José Ramírez, qui du centre de la zone définie avec le pouvoir de battre le gardien de but Luis García.

Toluca a réagi en quelques minutes avec des tirs de William da Silva et Antonio Ríos, mais le gardien Rodolfo Cota a sauvé le ballon.

Face à la défense serrée des Esmeraldas, Toluca a marqué le but d’un tir risqué. De l’extérieur de la surface, Michael Estrada a tiré un tir qui a frappé le but pour un match nul 1-1 surprise.

L’équipe d’Ignacio Ambriz voulait éviter plus de frayeurs et en plus c’était plus offensif, c’était même près de marquer, mais Fernando Navarro a fait tomber le ballon dans le poteau.

Carlos Adrián Morales a rafraîchi son plan et parié sur l’un de ses joueurs les plus forts en envoyant Rubens Sambueza sur le terrain, qui a commencé sur le banc après avoir commis quatre infractions. León est resté en contrôle, mais une autre faute a donné aux locaux une chance de marquer.

Dans une tentative d’arrêter Alexis Canelo, William Tesillo a commis une plaque et a donné un penalty aux Diablos. Canelo lui-même a pris la peine maximale et a battu Cota en envoyant le ballon dans les filets.

León a répondu immédiatement avec une charge de pièce fixe. Avec une précision surprenante, Luis Montes a envoyé un coup franc qui a été intégré dans le coin supérieur gauche pour récupérer l’égalisation.

Plus tard, Santos Laguna a profité de l’avantage numérique en s’imposant 3-0 contre un Mazatlán qui s’est dit au revoir en terminant le tournoi à la 14e place, avec 16 points. La victoire a permis aux Guerreros d’atteindre 25 points et de faire passer Pachuca de la huitième place à la différence de buts.

Hugo Rodríguez a marqué le premier but au stade TSM à la 50e minute, après avoir poussé le ballon qui passait entre l’arrière de Mazatlán. En plus du but, les visiteurs ont reçu un autre coup dur avec l’expulsion de José Ortiz, à la 52e minute.

Josecarlos Van Rankin a tiré pour atteindre les filets à la 58e minute et Hugo Rodríguez a marqué avec un tir de volée à 86.

La fermeture a été controversée, après que Nicolás Díaz a commis un tacle fort contre Jesús Ocejo et César Ramos Palazuelos a signalé une infraction pénale. Fernando Gorriarán (90 + 3) a correctement reçu la peine maximale.