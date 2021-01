▲ Le duel de wild card de la NFL était de 31-23 en faveur des Buccaneers. Sur la photo, Steven Sims de Washington reçoit la passe de touché complète contre Murphy-Bunting. Photo Ap

De la rédaction

Journal La Jornada

Dimanche 10 janvier 2021, p. a27

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ont livré en marquant leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2002 pour se qualifier pour la ronde divisionnaire de la Conférence nationale de la NFL, tandis que le quart-arrière a atteint 31 victoires dans l’événement, continuant comme le plus vainqueur des séries éliminatoires, en soumettant Washington 31-23.

Brady a lancé pour 381 verges par la passe et deux passes de touché, et surtout il a fourni de l’expérience sur le terrain contre un Washington qui a présenté une résistance féroce avec sa défense et sa puissance offensive inattendue avec le jeune quart Taylor Heinecke, qui a joué à la place du partant. blessé Alex Smith.

C’était la cinquième victoire consécutive des Buccaneers et la quatrième consécutive dans laquelle ils ont dépassé les 30 points marqués. Les Bucs sont entrés dans le champ de Washington en tant que grands favoris contre le champion de division de l’Ouest au National, et ont imposé leurs conditions. Maintenant, Tampa Bay doit attendre son prochain rival pour le tour de division. Ce dimanche, les New Orleans Saints, tête de série numéro deux de la Conférence nationale, accueillent les Bears de Chicago.