Tom Brady a reconnu qu’il faisait du rattrapage avant ses débuts avec les Buccaneers, avec la perspective de participer à un vrai match de la NFL soudainement mis au point au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le quart-arrière légendaire a échangé de façon sensationnelle les Patriots contre les Buccaneers via une agence libre pendant l’intersaison, mais le six fois champion du Super Bowl et ses préparatifs ont été limités en raison de la crise du COVID-19.

Le coronavirus a forcé l’annulation de tout le programme de pré-saison de la NFL, ce qui signifie que Brady et les Buccaneers devront frapper le sol en courant contre les Saints à huis clos lors du match d’ouverture de dimanche.

PRÉDICTIONS NFL: Projection du record final des Buccaneers, cotes du Super Bowl

“Nous avons encore un jour d’entraînement avant de jouer un match”, a déclaré Brady aux journalistes jeudi. “Donc je pense que cela m’a frappé aujourd’hui que nous avons eu beaucoup de ces entraînements qui y ont précédé et que vous terminez en quelque sorte la pratique et que vous regardez la cassette, puis vous vous préparez pour la prochaine pratique.

“Je pense que la réalité m’a frappé aujourd’hui que nous nous préparons réellement à jouer un match, et ce n’est plus juste un autre entraînement demain. Nous avons des contacts en direct, du football en direct, de vrais résultats, et c’est quelque chose que je n’ai pas. fait en neuf mois. Nous allons devoir apprendre vite et nous mettre au courant le plus vite possible. Je pense que le premier quart du jeu va être nouveau pour tout le monde.

“Se mouiller les pieds et comprendre la vitesse du jeu va être un peu plus rapide que ce qu’il a été lors de la pratique. J’espère que je pourrai me souvenir de certaines choses que j’ai faites sur une période de temps et aller là-bas et essayer de jouer. un vrai match de football solide contre une grande équipe de football. “

Les Buccaneers, qui se vantent également de l’ancienne star des Patriots Rob Gronkowski, n’ont pas atteint les séries éliminatoires depuis 2007 après avoir terminé la saison dernière avec une fiche de 7-9 dans la NFC Sud.

Brady, 43 ans, a ajouté: “En fin de compte, l’équipe qui va gagner est celle qui exécute le mieux. Donc peu importe s’il y a 2 millions de personnes dans les gradins ou s’il n’y a personne dans les gradins.

“L’équipe qui va gagner est l’équipe qui fait son travail, fait sa mission, joue les jeux, joue avec de bons fondamentaux, joue ensemble, communique bien. Tout ce qu’il faut pour être une grande équipe de football de manière cohérente. base.

“En fin de compte, nous devons simplement être capables de nous concentrer sur notre travail et non sur qui est dans la foule, qui n’est pas dans la foule. Ce sera un match de football une fois que les balles commenceront et nous serons tous enfermés. et prêt à partir, et comprenez que tous ces jeux comptent.

“Nous avons un adversaire de division difficile dès le départ. Je pense que tout le monde est vraiment excité, et nous devrons y aller et être à notre meilleur dimanche.”