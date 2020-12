▲ Le quart-arrière n’a disputé que deux quarts au cours desquels il a effectué quatre passes de touché dans la raclée 47-7 de Tampa Bay à Detroit.

Ap et Afp

Journal La Jornada

Dimanche 27 décembre 2020, p. a12

Detroit. Tom Brady a joué deux quarts, assez pour laisser le match gagné et plusieurs records à son compte personnel et avec la franchise Tampa Bay Buccaneers, qui n’a eu aucune pitié en écrasant les Detroit Lions 47-7 pour passer en séries éliminatoires après une absence de 13 ans.

Le quart-arrière a envoyé quatre passes de touché pour atteindre 36 lors de sa première saison avec les Buccaneers, une marque pour la franchise, ainsi que surpasser les plus de quatre mille verges d’affilée depuis 2017 quand il était avec les Patriots, avec qui il a remporté six anneaux, et maintenant avec l’équipe de Floride, à 43 ans.

Avec la meilleure première moitié de sa légendaire carrière, Brady a lancé pour 348 verges, ce qu’il n’avait pas ajouté en première mi-temps depuis ce match contre San Francisco lorsqu’il a joué pour la Nouvelle-Angleterre en 2012, accumulant 367.

Les Buccaneers sont entrés dans la mi-temps avec une avance de 34-0 au Ford Field de Detroit et un total de 410 verges parcourues, une marque que la franchise n’avait jamais atteinte et n’avait pas vue dans la NFL au cours de la dernière décennie, qu’ils dépasseraient plus tard. à la fin avec un total de 588 et couper la deuxième plus longue sécheresse en séries éliminatoires, juste derrière les 18 ans de Cleveland sans qualification.

Brady a envoyé les quatre passes à Rob Gronkowski, Mike Evans, Antonio Brown et Chris Godwin et n’est pas parti pour le troisième quart-temps.

Il a laissé les commandes à Blaine Gabbert, qui a tiré deux coups dans la zone promise au duo Gronkowski-Evans pour obtenir le wild card (deuxième dans NFC Sud à 10-5).

C’est dans ce quart-temps que les Lions, qui dans le premier épisode étaient sans leur quart partant Matt Stafford (blessé à la cheville droite), ont cassé le zéro avec le score de Jamal Agnew sur un retour de pied.

Le quart-arrière Chase Daniel a eu un match désastreux: 13 réussites en 18 occasions, cinq sacs et une interception.

San Francisco, qui est déjà éliminé, a surpris les Cardinals en les battant sur la route 20-12 dans un duel NFC West, donc l’équipe de l’Arizona devra attendre une série de combinaisons de résultats dans leurs aspirations au prochain. phase.

En revanche, les Cafés devront se passer de BJ Goodson et de cinq autres joueurs pour le match d’aujourd’hui contre les Jets, dans lequel ils chercheront à sceller leur passage aux playoffs, après que le secondeur partant ait été testé positif pour Covid-19.