Tom Brady et Drew Brees ont encore quelque chose à prouver dans la quarantaine.

C’est ainsi que le quart Brett Favre du Hall of Fame le voit. Favre – qui a joué jusqu’à l’âge de 41 ans – affirme que les deux quarts ont clairement toujours le désir de concourir au plus haut niveau.

Brady, six fois champion du Super Bowl en Nouvelle-Angleterre, le fera dans sa nouvelle maison avec les Buccaneers de Tampa Bay. Brees, le leader de tous les temps de la NFL en verges par la passe et passes de touché, a signé un contrat de deux ans avec les Saints de la Nouvelle-Orléans cette intersaison.

Il y a une autre chance pour les deux de le prouver en 2020.

“C’est ce qui motive un joueur comme Tom Brady, Drew Brees ou Peyton Manning et des gars qui ont joué plus tard dans leur carrière.” Favre a déclaré à Sporting News. “Autant qu’ils ont accompli, c’est ce qui les motive. Ils veulent aller au-delà de ce que vous attendez d’eux.”

Brady et Brees s’attendent à mener leurs équipes au Super Bowl LV. Ils se retrouveront dimanche dans le «Jeu ​​de la semaine de l’Amérique» sur FOX à 16 h 25, lorsque Tampa Bay se rendra à la Nouvelle-Orléans.

Tom Brady contre Drew Brees

D’un point de vue statistique, c’est la plus grande confrontation de tous les temps. Brees se classe au premier rang de l’histoire de la NFL en verges par la passe (77416) et en passes de touché (547). Brady est deuxième pour les verges (74 571) et les touchés (541). Manning et Favre sont les deux seuls autres quarts avec au moins 70 000 verges et 500 passes TD pour leur carrière.

Brees possède une cote de passeur en carrière de 98,4. Cela se classe troisième de tous les temps derrière Aaron Rodgers (102,4) et Russell Wilson (101,2). Brady est cinquième avec 97,0; ce qui est une touche derrière Tony Romo (97,1).

Brady a réussi 4057 verges, 24 touchés et huit interceptions la saison dernière. Brees a raté cinq matchs, mais a quand même terminé avec 2 979 verges, 27 touchés et quatre interceptions.

Le plus ancien match de QB jamais réalisé

Brady, 43 ans, et Brees, 41 ans, entreront dans l’histoire le 13 septembre. Il s’agit du plus ancien match de quart de l’histoire de la saison régulière de la NFL depuis la fusion de 1970. Brady et Brees auront 84 ans et 283 jours combinés.

Cela brisera le record que Favre (38) et Vinny Testaverde (44) ont établi alors qu’ils étaient un combiné de 82 ans et 44 jours lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un match entre les Packers et les Panthers le 18 novembre 2007.

Le fait que deux futurs membres du Temple de la renommée dans la quarantaine seront sur le même terrain deux fois cette saison est tout simplement incroyable.

Combien de saisons Tom Brady a-t-il joué dans la NFL?

Tom Brady est dans son 21e saison dans la NFL. Il a fait ses débuts dans la NFL le 23 novembre 2000, succédant au quart partant Drew Bledsoe lors d’une défaite à Thanksgiving contre les Lions.

Combien de saisons pendant lesquelles Drew Brees a joué dans la NFL?

Drew Brees est dans son 20e saison dans la NFL. Il a fait ses débuts dans la NFL le 4 novembre 2001 avec les Chargers, succédant au quart partant Doug Flutie dans une défaite contre les Chiefs.

Premier match en tête-à-tête

Brady et Brees ont eu leur premier face-à-face le 2 octobre 1999 dans un match Big Ten entre le n ° 4 du Michigan et le n ° 11 Purdue au Michigan Stadium.

Les Wolverines ont gagné dans une éruption décisive 38-12. Brady a terminé 15 sur 25 pour 250 verges et deux touchés. Il a lancé les deux touchés au premier quart pour donner au Michigan une avance rapide de 14-3.

Brees était 20 sur 49 pour 293 verges, un touché et une interception.

Affrontements entre Brady et Brees dans la NFL

Brees et Brady se sont rencontrés cinq fois en tête-à-tête dans la NFL. Voici un aperçu de ces correspondances:

San Diego 21, Nouvelle-Angleterre 14 (29 septembre 2002)

Brees (104 verges, TD) a profité d’un match monstre de LaDainian Tomlinson, qui avait 217 verges et une paire de touchés. Brady a récolté 353 verges par la passe, deux touchés et deux interceptions dans la défaite. Étrangement, aucune équipe n’a fait les séries éliminatoires.

San Diego 41, Nouvelle-Angleterre 17 (2 octobre 2005)

Brees était 19 sur 24 pour 248 verges et deux touchés dans une éruption unilatérale au stade Gillette. Brady a terminé avec 224 verges, un touché et une interception dans la défaite. Les Chargers n’ont pas fait les séries éliminatoires cette saison. Brady a perdu son premier départ en séries éliminatoires contre Denver lors de la ronde de division de l’AFC.

Nouvelle-Orléans 38, Nouvelle-Angleterre 17 (30 novembre 2009)

Les Saints ont mis les Patriots en déroute dans le Superdome. Brees a présenté un spectacle avec 371 verges par la passe et cinq touchés. Brady a terminé avec 237 verges et deux interceptions. La Nouvelle-Orléans a remporté le Super XLIV cette saison.

New England 30, New Orleans 27 (13 octobre 2013)

Les Patriots ont remporté un thriller au Gillette Stadium lorsque Brady a frappé Kenbrell Thompkins pour la passe TD gagnante à cinq secondes de la fin. Brady a terminé avec 269 verges par la passe. Brees avait 236 verges par la passe avec un touché et une interception. Les deux équipes n’ont pas réussi le Super Bowl cette saison.

New England 36, New Orleans 20 (17 septembre 2007)

Brady a mené une victoire au Superdome avec 447 verges et trois touchés. Brees a terminé avec 356 verges et deux touchés. Les Patriots ont perdu le Super Bowl LII contre les Eagles. Les Saints ont perdu contre les Vikings de manière miraculeuse lors du tour de division NFC.

Brady ou Brees en 2020?

Dans ces cinq confrontations en face à face, Brees marque en moyenne 263 verges par la passe par match avec 11 touchés et une interception. Brady, quant à lui, compte en moyenne 306 verges par la passe avec sept touchés et six interceptions.

La ride supplémentaire cette année est que les deux équipes sont parmi les cinq meilleures favorites pour remporter le Super Bowl. Les saints sont quatrièmes à 11/1 et les Buccaneers sont cinquièmes à 14/1. Les seules équipes avec de meilleures cotes sont les Chiefs (6/1), les Ravens (13/2) et les 49ers (11/1).

Le premier match de la semaine 1 donnera le ton pour une course de division chaude entre deux quarts sans âge qui jouent toujours au plus haut niveau. Le deuxième match le 8 novembre dimanche soir de football sera tout aussi intéressant, et pas seulement parce qu’il battra le record du plus ancien match de quart-arrière pour la deuxième fois en une saison.

Cela pourrait déterminer le classement d’un éventuel match éliminatoire entre les deux quarts.

Maintenant, c’est quelque chose que nous voulons tous voir.