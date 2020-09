L’entraîneur des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, a adopté une approche détendue après avoir été interrogé sur les commentaires critiques de Brett Favre, insistant sur le fait que sa relation avec Tom Brady était «bien».

Brady a eu un début moins qu’idéal avec les Bucs dimanche, lançant deux interceptions dans une défaite 34-23 sur la route contre les rivaux de la NFC South, les New Orleans Saints.

Les Ariens ne se sont pas retenus dans son évaluation d’après-match, suggérant que le quart-arrière six fois champion du Super Bowl était responsable d’une mauvaise communication avec le joueur étoile Mike Evans et décrivant son lancer sur un pick-six comme une “mauvaise décision”.

Le jour suivant, il est revenu sur son commentaire sur la première interception, concluant qu’Evans avait en fait commis l’erreur.

La légende des Green Bay Packers, Favre, a contesté les Ariens, affirmant que Brady était “la dernière personne que vous vouliez appeler après le premier match de l’année” et que “les dissensions pourraient facilement entrer rapidement” à moins qu’il n’y ait une trêve mutuelle entre les deux.

Favre a également suggéré qu’Arians, qui est généralement franc avec ses opinions dans les médias, souhaitera peut-être envisager l’approche de Bill Belichick consistant à garder la critique en interne, ajoutant qu’il ne voyait aucun bien qui pourrait venir de l’appel à “la plus grosse acquisition peut-être dans le football. l’histoire”.

Mais les Ariens ont insisté sur le fait que tout allait bien avec Brady à la fois au stade le jour du match et depuis dans les locaux de l’équipe.

“Tom et moi allons bien”, a-t-il déclaré aux journalistes, par ESPN, lorsqu’on lui a demandé de souligner les erreurs de ce joueur de 43 ans. “Je me fiche de ce que les autres pensent. C’est donc ce que lui et moi pensons. Nous avons bien quitté le stade. Nous sommes arrivés. [on Wednesday] bien. Il n’y a rien à dire. “

Dans ses commentaires, Favre a également admis que c’était l’appel des Ariens à faire et que la formule de Belichick n’était pas la seule approche réussie.

Arians a également été interrogé sur la rapidité avec laquelle les Bucs étaient radiés après un seul match décevant et a souligné que l’équipe avait été soumise à des extrêmes similaires pendant l’intersaison.

“J’ai été amusé quand ils nous ont remis le trophée Lombardi en juillet. Mais, oui, cela fait partie des affaires”, a déclaré Arians. “Vous allez avec. C’est une semaine à la fois, un jour à la fois. Nous gagnons quelques matchs, tout le monde sera de retour dans le train en marche, heureux! Cela fait juste partie du jeu.”

Brady aura une autre tentative pour remporter sa première victoire dans l’uniforme des Bucs avec un autre match de division cette semaine, alors que son équipe accueille les Panthers de la Caroline.