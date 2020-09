Aaron Doster-USA TODAY Sports

INDIANAPOLIS – Tom Jernstedt, membre du Naismith Hall of Fame pour ses contributions au basketball universitaire et au tournoi de la NCAA, est décédé. Il avait 75 ans.

La NCAA a déclaré dimanche que Jernstedt était décédé ce week-end.

Surnommé «le père des quatre derniers», Jernstedt a été largement reconnu pour avoir transformé le tournoi de la NCAA en la folie de mars d’un milliard de dollars qu’il est devenu aujourd’hui.

“Une décennie après son départ de la NCAA, le bout des doigts de Tom Jernstedt reste visible pendant la folie de mars et le Final Four”, a déclaré le vice-président senior de la NCAA, Dan Gavitt, dans un communiqué. «Son innovation et sa superbe capacité à développer des relations ont transformé un tournoi de basket-ball en un phénomène de trois semaines qui est devenu un événement mondial.»

Ancien quart-arrière remplaçant, Jernstedt a travaillé son premier Final Four en 1973 et a contribué à faire passer la croissance du tournoi de la NCAA de 25 équipes à 68, une aubaine tout peut arriver qui a lieu chaque printemps.

Jernstedt a aidé la NCAA à augmenter son contrat télévisuel d’un peu plus de 1 million de dollars à plus de 10 milliards de dollars lors de son départ en 2011. Il a été président de USA Basketball, a été membre du comité de sélection du football universitaire et a été intronisé au Naismith Hall of Fame en tant que contributeur en 2017.

“Tom Jernstedt était un intendant humble et méconnu du jeu”, a déclaré John L. Doleva, président et chef de la direction du Basketball Hall of Fame, dans un communiqué. «Sous sa direction, le tournoi de basketball masculin de la NCAA est devenu un phénomène qui rassemble les amateurs de basket-ball universitaire à l’échelle mondiale. Il restera à jamais dans les mémoires comme le père du Final Four et l’un des leaders les plus respectés du basketball.

Jernstedt s’est imposé comme chef d’équipe en dépit d’être un quart-arrière suppléant à l’Oregon de 1964 à 1966 et a ensuite occupé le poste de directeur des événements des Ducks. Il a rejoint la NCAA en 1972 et a passé 38 ans au sein de l’organisation.

«Tom a servi d’ami et de mentor pour d’innombrables personnes dans et autour de l’athlétisme collégial, et je suis fier de faire partie de ce vaste groupe de personnes», a déclaré Gavitt. «Son héritage au sein de la NCAA et de ses membres, ainsi que son impact sur le sport du basketball universitaire, sont éternels. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Tom.