Tom Seaver, le lanceur et joueur le plus accompli des Mets de l’histoire de la franchise, est décédé lundi à l’âge de 75 ans.

Seaver, dont les exploits sur le monticule lui ont valu le surnom de «Tom Terrific», serait mort des complications de la démence à corps de Lewy et du COVID-19.

«Nous sommes navrés de partager que notre mari et père bien-aimés est décédé», ont déclaré mercredi son épouse Nancy Seaver et ses filles Sarah et Anne. “Nous envoyons notre amour à ses fans, alors que nous pleurons sa perte avec vous.”

Seaver a été formidable dès le début de sa carrière dans la MLB, qui a commencé en 1967 avec les Mets; il a non seulement remporté la recrue de l’année en NL, mais a également fait le match des étoiles, gagnant un arrêt en lançant une 15e manche sans but. Il a remporté 311 matchs au cours de sa carrière de 20 ans dans la MLB, qui a duré de 1967 à 1986 et a inclus des séjours avec quatre équipes: Mets, Reds, White Sox et Red Sox.

Il s’est vanté d’une MPM de 2,86 et a retiré 3640 frappeurs – devenant ainsi le cinquième lanceur de l’histoire de la MLB à enregistrer 3000 retraits au bâton. Il a remporté 12 sélections All-Star (10 avec les Mets) et trois Cy Young Awards (tous à New York). Il a également mené la NL en victoires à trois reprises (1969, 75 et 81); trois fois dans l’ERA (1970, 71, 73); et cinq fois dans les retraits (1970, ’71, ’73, ’75, ’76).

Il a également mené les Mets à leur premier titre de la Série mondiale en 1969, à seulement leur huitième année de jeu.

Seaver a été intronisé au premier tour du Temple de la renommée en 1992. Il est apparu sur 98,8 pour cent des votes exprimés par le BBWAA, le pourcentage de vote le plus élevé à l’époque. Il a également été intronisé dans les halls de la renommée respectifs des Mets et des Reds et a vu son maillot n ° 41 retiré par New York.

“La vie de Tom Seaver a illustré la grandeur du jeu, ainsi que l’intégrité, le caractère et l’esprit sportif – les idéaux d’une carrière au Temple de la renommée”, a déclaré Jane Forbes Clark, présidente du National Baseball Hall of Fame and Museum, dans un communiqué. «En tant que membre de longue date du conseil d’administration du Temple de la renommée, Tom a apporté dignité et sagesse à cette institution qui nous manquera profondément. Son amour pour l’histoire du baseball et pour le Temple de la renommée s’est renforcé en 2014, lorsqu’il s’est engagé à faire don de sa collection personnelle de baseball au Musée. Son merveilleux héritage sera préservé à jamais à Cooperstown.