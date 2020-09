Le descripteur était une partie importante des articles rapportant la mort de Tom Seaver mercredi à 75 ans: «Le plus grand Met de tous les temps». C’était l’appel le plus simple qu’un écrivain ou un éditeur pouvait faire.

Toutes les autres pierres angulaires de la franchise – Doc, Darryl, Mex, Kid, Piazza, le capitaine, Beltran, Jake – jouaient ou sont en train de jouer pour la deuxième place derrière Tom Terrific.

Juste quelques raisons pour lesquelles:

Seaver a été le premier joueur des Mets à faire retirer son maillot par le club. Cela s’est produit en 1988, l’année qui a suivi sa retraite du baseball. Il a fallu 28 ans de plus au club pour retirer un deuxième maillot, le n ° 31 de Mike Piazza. Jerry Koosman (36 ans) deviendra le troisième retraité dans les prochains jours, et d’autres joueurs dignes suivront. Mais pendant longtemps, il n’y avait que 41 de Seaver sur le mur extérieur à côté des 37 de Casey Stengel et 14 de Gil Hodges.

C’est comme ça que ça aurait dû être. Seaver était “The Franchise” à New York, un gars sur qui on pouvait compter pour l’amener tous les cinq jours et élever le niveau de ses coéquipiers. Son talent, combiné à sa volonté d’être parfait, a contribué à transformer une équipe d’expansion pourrie en champion.

Il était un compétiteur d’élite à une époque de performances de lancers historiques: au cours de ses 10 premières saisons complètes avec les Mets (1967-76), il a dirigé tous les lanceurs de la Ligue nationale dans les retraits au bâton, l’ERA, les victoires, les manches lancées et les matchs complets. Au-dessous de lui se trouvaient Steve Carlton, Bob Gibson, Fergie Jenkins, Don Sutton et Phil Niekro, tous du Hall of Famers. Koosman était là aussi.

Ses statistiques Mets à elles seules le mèneraient à Cooperstown aujourd’hui: 198 victoires, une ERA de 2,57 (136 ERA +), une FIP de 2,67, 2541 retraits au bâton, trois récompenses Cy Young et une bague de la Série mondiale. Ses chiffres avec les Reds, White Sox et Red Sox ont assuré qu’il serait un Hall of Famer au premier tour de scrutin et qu’il recevrait un record de 98,8% des voix.

Pour les statheads modernes, Seaver est le leader de la franchise des Mets avec 78,8 bWAR, 29,6 de plus que David Wright. La métrique, dans son cas présentée rétroactivement, ne fait que confirmer le test visuel de sa grandeur. Il a lancé pour la dernière fois pour le club en 1983. Au cours de cette année, lui et Keith Hernandez ont aidé à mettre la franchise, qui a touché le fond après avoir échangé Seaver à Cincinnati en 1977, sur un parcours gagnant.

Les fans qui l’ont regardé présenter, moi y compris, connaissaient sa valeur. Je suis devenu un mets inconditionnel pendant la prime de Seaver, un enfant dans une famille de fans des Yankees. Une petite histoire:

Ma première visite au Shea Stadium a eu lieu le 17 août 1975, un dimanche après-midi nuageux, pour Giants vs Mets. Seaver était sur le monticule ce jour-là pour une équipe qui n’allait nulle part dans le classement. Lui et Koosman ont combiné sur un blanchissage.

La partie la plus mémorable de la journée, cependant, a été de voir Shea de près pour la première fois. Tout comme d’innombrables autres enfants, les visuels du stade et du terrain m’ont frappé et sont restés avec moi. Le fait que j’ai pu voir le pitch de Seaver était un énorme bonus.

Il était la première étoile des Mets. Il reste leur plus brillant. Bonne chance à tous ceux qui essaient de le surpasser.

Repose en paix, George Thomas Seaver.