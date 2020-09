Tomi Lahren et Jay Cutler sortent-ils officiellement ensemble?

Tomi Lahren et Jay Cutler sortent-ils officiellement ensemble? Les rumeurs sur l’analyste conservateur et ancien quart-arrière de la NFL ont commencé à se répandre jeudi, incitant beaucoup de gens à se tourner vers les médias sociaux et à donner leur avis sur le sujet.

Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Attendre Jay Cutler et Tomi Lahren sortent ensemble? – Sarah Espagne (@SarahSpain) 3 septembre 2020

Nous avons toujours su que Jay Cutler était un décideur douteux. – Ian Kenyon (@IanKenyonNFL) 3 septembre 2020

Jay Cutler et Tomi Lahren dans 30 ans pic.twitter.com/rA5PkGlcqR – Sourdeath Sam (@SourdeathSam) 3 septembre 2020

Jay Cutler a 160 interceptions de carrière. S’il sort avec Tomi Lahren, alors 161. – JRehling (@JRehling) 3 septembre 2020

si jay cutler sort réellement avec tomi lahren j’espère que kristen cavalari lui reviendra en sortant avec ben shapiro – Sean Yoo 🚀 (@SeanYoo) 3 septembre 2020

Peu de temps après le début de la spéculation, le célèbre expert de Barstool Sports Chicago, Dan «Big Cat» Katz, qui en réalité peut ou non être du Massachusetts, a pesé sur les relations personnelles de l’ancien quart-arrière des Chicago Bears.

«D’après mes sources de haut niveau. Jay Cutler ne sort avec personne actuellement », écrit-il. «Continuez votre journée.»

Par mes sources de haut niveau. Jay Cutler ne sort avec personne actuellement. Continuez votre journée #BackInTheCircleOfTrust – Big Cat (@BarstoolBigCat) 3 septembre 2020

À ce stade, on ne sait pas d’où viennent les rumeurs de cette relation ou qui les a propagées si rapidement sur Twitter. Quoi qu’il en soit, il n’y a rien de substantiel pour les corroborer.

Pour l’instant, il semble que Cutler et Lahren soient célibataires.

Cutler s’est séparé de sa femme de sept ans, Kristin Cavallari, plus tôt cette année.

«Avec une grande tristesse, après 10 ans ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion amoureuse pour divorcer», ont-ils dit à l’époque.

«Nous n’avons que de l’amour et du respect les uns pour les autres et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille.

Lahren, quant à elle, a annulé ses fiançailles avec le fiancé de l’époque Brandon Fricke en avril. Le couple était ensemble depuis 2017 ou 2018.

« Ce n’était tout simplement pas dans les cartes », a déclaré Lahren peu de temps après leur rupture.

Cutler et Lahren se réuniront-ils à un moment donné? Peut-être. Mais sont-ils ensemble maintenant? Cela ne semble pas être le cas.

