La chanteuse Thalia Il est l’une des célébrités mexicaines avec la plus grande acceptation internationale et cela est démontré sur son compte Instagram officiel, où il compte plus de 17 millions d’abonnés. Tout ce que l’interprète de “Je ne me souviens pas” partage est très commenté et une publication récente ne fait pas exception.

C’est un message que l’épouse de Tommy Mottola a partagé sur son profil Instagram, où elle s’est adressée à ses fans pour la nouvelle année.

«Pour l’amour, la santé, la joie et la vie! Je t’aime, ma beauté », a exprimé la célébrité mexicaine comme une description de son message.

La publication de Thalía n’est pas passée inaperçue auprès de ses followers, encore moins de son mari Tommy Mottola, qui a eu recours à la section commentaires du réseau social pour dédier un message à la mère de ses enfants.

“Je t’aime Baby. Merci d’être la lumière vive de ma vie chaque jour qui m’inspire, me motive et m’aide à mieux vivre ma vie à chaque minute. Je t’aime tellement… tu es tout pour moi », a déclaré Tommy Mottola.

Les fans ont été très enthousiasmés par l’union de ce célèbre couple et ont souligné l’admiration que Tommy Mottola ressent pour Thalía.

Tommy Mottola dédie un message d’amour à Thalía. (Photo: Capture Instagram @thalia)

