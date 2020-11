Toni Kroos explose de saturation des jeux; nous sommes des marionnettes de la FIFA et de l’UEFA, dit-il

Ap et Pl

Journal La Jornada

Jeudi 12 novembre 2020, p. a10

Madrid. Le malaise sur la saturation des calendriers de football, dérivé de la suspension de mois en raison de la pandémie, a déclenché une série de critiques contre les responsables des ligues nationales et des organisations internationales telles que l’UEFA et la FIFA, en raison de la demande physique excessive des joueurs. Cette fois, le milieu de terrain allemand et du Real Madrid Toni Kroos s’est plaint de cette exigence qui traite les footballeurs comme des marionnettes et a accusé les managers de ne pas se soucier du bien-être des athlètes et de ne privilégier que l’entreprise.

En fin de compte, nous, les joueurs, ne sommes que les marionnettes de la FIFA et de l’UEFA avec tous ces (compétences) supplémentaires qu’ils constituent. Ils ne consultent personne, a déclaré Kroos dans l’émission de podcast Einfach mal Luppen qu’il anime aux côtés de son frère Felix Kroos, qui joue pour l’Eintracht Braunschweig dans la deuxième division allemande.

Toni Kroos a évoqué le tournoi de la Ligue des Nations, qui a débuté en 2018, ainsi que des plans pour étendre la Coupe du monde des clubs à plus d’équipes.

S’il y avait un syndicat de joueurs pour prendre des décisions sur cette question, nous ne jouerions pas la Ligue des Nations ou la Super Coupe d’Espagne en Arabie saoudite, ni une Coupe du monde des clubs avec 20 équipes ou plus, a déclaré Kroos.

La FIFA avait l’intention de lancer une Coupe du monde des clubs à 24 équipes en Chine en juin 2021, mais en raison de la pandémie de coronavirus, elle a reporté son début, apparemment la prochaine date disponible est juin 2022.

Ces tournois, a-t-il estimé, sont organisés pour absorber le plus d’argent possible, sans tenir compte de la condition physique des athlètes.

Il a également évoqué les projets d’une super ligue européenne entre les meilleures équipes du continent, et indiqué que cela entraînerait une augmentation de l’écart entre les petits et les grands clubs.

Parfois, il est bon de laisser les choses telles qu’elles sont quand elles vont bien, a déclaré Kroos, dont l’employeur est le président du Real Madrid, Florentino Pérez, l’un des supporters les plus enthousiastes dans le projet de lancer une super ligue européenne.

▲ Le milieu de terrain allemand et du Real Madrid s’est plaint que les joueurs ne sont pas écoutés ou pris en compte dans la prise de décision, mais qu’ils les affectent.

La veille, le gardien de but Manuel Neuer, collègue de Kroos dans l’équipe nationale allemande et membre du Bayern Munich, a averti que les joueurs qui jouent des tournois simultanés sont à la limite de leur charge de travail.

Nous allons tuer les joueurs, a déclaré l’entraîneur français du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel avant le match contre Nantes le 31 octobre.

De ce côté de l’Atlantique, il y a aussi des échos de cette surcharge, notamment dans des équipes comme l’Argentine. Avec plusieurs de leurs partants touchés, parmi lesquels la star Lionel Messi, l’Albiceleste cherchera à maintenir son leadership dans les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022.

L’entraîneur Lionel Scaloni s’était engagé à donner une continuité à l’entraînement qui lui a donné des résultats lors des deux premières dates, mais l’Argentine n’a pas pu échapper à la malédiction des blessures qui affectent les chiffres des équipes sud-américaines en raison de la surcharge de matchs au cours d’une année atypique due à la pandémie.

Messi a traîné une gêne à la cheville gauche pendant quelques semaines et pour laquelle il n’a pas joué depuis le début contre le Betis le week-end dernier. Ce n’est pas le seul casse-tête pour Scaloni, qui avait auparavant libéré les attaquants Sergio Agüero et Paulo Dybala et le milieu de terrain Marcos Acuña en raison de divers maux. Ce mercredi, le milieu de terrain Roberto Pereyra a également été exclu en raison d’une blessure à la cuisse gauche.

Alors que le tireur Lautaro Martínez, le défenseur Nicolás Otamendi et l’arrière arrière Nicolás Tagliafico, trois pions fixes pour Scaloni, sont également avec une gêne musculaire.

C’était un appel très atypique, l’un des plus difficiles que nous ayons eu, typique de ce que nous vivons, du nombre de matchs qui se jouent, a évalué l’entraîneur argentin.