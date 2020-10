Erendira Palma Hernandez

Jeudi 29 octobre 2020, p. a11

Le cas de José Antonio García, ancien membre des Pumas et qui ne peut plus marcher maintenant, est un exemple contemporain de la façon dont les entrepreneurs de football voient le joueur, en plus du fait que non seulement le club l’a laissé tomber, mais aussi ses coéquipiers et le Association mexicaine des joueurs de football (AMF), a déclaré José María Chema Huerta, ancien président de l’Union des joueurs de football de l’Union du Mexique (FAM) dissoute.

C’est une tache de plus sur le tigre des injustices du football mexicain, a déploré Huerta, qui a réussi il y a des années à former un syndicat de joueurs enterré par les directeurs de la Liga Mx.

“Toño García démontre une fois de plus la nécessité d’un syndicat, et non d’une association civile comme l’AMF, dirigée par Álvaro Ortiz, qui n’a pas la force collective pour résoudre un problème aussi grave que celui-ci”, a-t-il déclaré, agacé par la accidents autorisés pendant des décennies.

José Antonio García a révélé il y a quelques jours qu’il était incapable de marcher en raison de la négligence des managers de Pumas. Le footballeur avait besoin de certaines chirurgies pour un problème de hanche, mais le traitement n’était pas adéquat et l’équipe a retiré son soutien lorsqu’il était dans un état de santé critique.

Huerta a rappelé qu’il y avait eu des cas similaires dans la Liga Mx, où les joueurs doivent quitter les tribunaux pour des raisons médicales, comme l’ex-membre de l’Atlas César Andrade l’a vécu il y a 20 ans après avoir subi un accident de voiture et perdu une jambe.

▲ L’ancien membre des Pumas, qui ne peut pas marcher, accuse le club universitaire de négligence médicale pour les mauvais soins d’une blessure à la hanche Photo Jam Media

À cette époque, le plateau était distribué pour l’aider, ce qui n’était pas approprié, et jusqu’à présent, il n’y a toujours pas de fonds d’épargne pour soutenir les footballeurs dans ces situations.

Il a indiqué que si les joueurs «travaillent dans le cadre de régimes spéciaux, avec des salaires élevés, ils sont toujours des travailleurs, ils doivent être enregistrés auprès de la sécurité sociale, ils ont des droits et des obligations. Dans le cas de Toño García, s’il y a eu négligence de la part du club, il doit assumer sa responsabilité ».

Le problème est la désunion des joueurs de football, qui a été induite par les managers, a estimé Huerta. Maintenant, les joueurs sont plus à l’aise, ils se sont embourgeoisés, chacun défend son intrigue, ils ont changé un salaire onéreux pour accepter le silence, mais ils doivent se rappeler que personne n’a de garanties et que le coupable est aussi responsable que celui qui se tait.

Il a souligné que puisque le football est un microcosme de société, j’espère que le président Andrés Manuel López Obrador verra ce qui se passe dans ce sport, pour faire une transformation dans ce domaine, où règne l’impunité, il y a un manque d’équilibre avec un syndicat à négocier, car le joueur est aussi un ouvrier.