Préparez-vous à la nostalgie car le Pro Skater de Tony Hawk revient dans une version remasterisée.

L’annonce du Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk est survenue plus tôt cette année, mais la date de sortie approche enfin. Une démo a été mise à disposition avant la sortie du jeu, mais la version complète du remake devrait sortir bientôt. Il existe deux versions du jeu – Standard et Digital Deluxe. Nous allons passer en revue ce que chaque jeu offre.

“Le jeu vidéo qui a transformé le monde du skateboard est de retour! Le birdman original Tony Hawk et Vicarious Visions se sont associés pour proposer aux fans des versions remasterisées des deux premiers jeux de badass de la franchise Tony Hawk acclamée par la critique”, indique un communiqué du jeu. «Pour offrir aux joueurs des expériences de jeu époustouflantes, les Pro Skater 1 et 2 de Tony Hawk combinent tous les niveaux originaux, les skateurs professionnels, les figures de la vieille école et plus encore dont les joueurs se souviennent des années 90 et 2000 avec de nouveaux niveaux magnifiquement recréés. Ce remaster fidèle comprendra également des chansons à succès de la franchise originale. “

Voyons à quoi s’attendre de ce jeu.

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 date de sortie

La version remasterisée de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a une date de sortie de 4 septembre 2020. Ce jour-là, vous pourrez acheter la version Standard ou la version Digital Deluxe.

Bande-annonce de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

D’après la description YouTube:

Revenez avec les jeux de skateboard les plus emblématiques jamais créés. Jouez au Pro Skater de Tony Hawk et au Pro Skater 2 de Tony Hawk dans une collection épique, entièrement reconstruite en HD incroyable. Tous les skateurs, niveaux et figures professionnels sont de retour et entièrement remasterisés, et plus encore. Brisez les limites du skateboard, montrez votre propre style et faites partie de la prochaine génération de skateurs et de créateurs avec Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 prix, éditions

Édition standard: 39,99 $Édition Digitale Deluxe: 49,99 $

Pour 10 $ de plus, les joueurs peuvent acheter l’édition numérique Deluxe de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Naturellement, vous vous demandez peut-être ce que cela implique exactement. Eh bien, laissez-nous vous expliquer. Pour commencer, l’édition standard n’est fournie qu’avec le jeu Tony Hawk’s ™ Pro Skater ™ 1 + 2. L’édition Deluxe, cependant, a quelques fonctionnalités supplémentaires.

Édition Digitale Deluxe

-Le personnage de l’éventreur de Powell-Peralta – Le squelette emblématique fait ses débuts dans Tony Hawk’s Pro Skater et est livré avec ses propres astuces et planches secrètesTenues rétro des années 80 uniques pour Tony Hawk, Steve Caballero et Rodney MullenContenu rétro unique pour le Create- Mode A-Skater – planches, vêtements, chaussures et équipement

Sur quelles consoles le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk est-il disponible?

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 remasterisé sera disponible sur PC, Playstation 4 et Xbox One. Pour jouer au jeu sur PC, vous devez y accéder via la plateforme Epic Games.

Bande originale de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk présentera une bande-son familière aux joueurs originaux du jeu. Le jeu ramène certaines des chansons du jeu original et présente de nouveaux artistes. La liste de lecture Spotify dure 2,5 heures, la bande-son est donc assez robuste.

Vous pouvez voir la liste de lecture Spotify ci-dessous.

Certains artistes figurant sur la bande originale comprennent:

Une tribu appelée Quête A. Swayze et le GhostsAlex LaheyAll TalkAmerican NightmareBackchatBaker BoyBilly TalentBlack Prez ft. Kid SomethingCHAIICharlie Brown Jr.Cherry KolaChick NorrisCraig Craig ft. Icy BlackCrush Effet ft. KARRADestroy BoysDZ DeathraysFIDLARJunkBunnyLess Than JakeMachine Gun KellyMerkulesMxPxPkew Pkew PkewReel Big FishRough FrancisScreaming FemalesSkeptaSpilt MilkStrung OutSublimeSuper Meilleur Frens ClubThe AtarisTokenTyrone BriggsViagra BoysZebraheadAnthraxBad ReligionConsumedDead KennedysDub PistolsEven RudeFu ManchuGoldfingerLagwagonMillencolinNaughty by NaturePapa RoachPowerman 5000PrimusRage Against the MachineSpeedealerStyles of BeyondTendances suicidairesMachines à suicideSwingin ‘UttersLes ErniesLes Vandales