Le Sporting le plus gijonnais de ces derniers temps (sept joueurs portent le maillot de leur équipe natale cette saison et ils le montrent assez souvent) est déterminé à démanteler les thèmes du football un à un. Il y a quelques jours, il a précisé qu’il n’est pas nécessaire de marcher sur le cours du commerce pour enchaîner les victoires en deuxième division, comme le répètent de manière poignante les arguments de ce sport débordant de phrases préfabriquées. Cela menace également de détruire la croyance selon laquelle il est impossible de réussir avec un projet précédemment échoué. Et hier, il a dénoncé ceux qui soutiennent que le pardon est un synonyme irrémédiable de défaite.

Parce que l’équipe de David Gallego était fatiguée d’exercer la charité à Saint-Domingue. Manu García, Aitor et Djurdjevic ont gaspillé des occasions bruyantes au milieu des cadeaux constants de la défense d’Alcorcón, pour l’appeler d’une certaine manière, avec David Fernández comme la star du karaoké. Le Serbe était fidèle à son but chanté et non marqué, bien qu’il ait ensuite riposté avec le premier du match, qui a ouvert le melon plus tard que le comte. Curieux de savoir ce Sporting incapable de marquer en première mi-temps, même s’il joue mieux qu’après la pause, comme ce fut le cas.

Trois clés avaient le triomphe, une autre, qui allait le dire en été. Le premier et le plus important est que Manu a proposé de démontrer dans chaque pièce ce que cela coûtait (ses 45 premières minutes devraient déjà faire partie de la vidéothèque Mareo, pour le plaisir et l’apprentissage des enfants qui veulent transformer le métier rudimentaire de Frapper un ballon). Le second était dans le parfait équilibre de ceux qui l’accompagnaient au centre du terrain, Pedro Díaz créant au même niveau que Gragera détruisant. La régularité du Poleso, dans une catégorie où se démarquer deux jours de suite, c’est être un cinglé, on ne paie pas (seulement) avec de l’argent. Et enfin, la défense a su arrêter le petit assaut local, malgré le fait qu’elle avait parfois de sérieux problèmes à faire jouer le ballon, en raison d’une pression jaune exécutée avec plus de cœur que de tête.

La seule note négative, au-delà des difficultés à voir la porte, a été mise par Cumic, avec son deuxième match consécutif sans contribution notable. C’est loin dans la mémoire des patients rojiblancas cette nuit-là à Malaga où il s’est avéré être l’un de ces extrêmes qu’il n’y a pas à Gijón, ni à gauche ni à droite, puisque Jony est reparti. C’est comme ça que le football est injuste, comme tout ce qui est éphémère. Bien que cela ressemble à un lieu commun mille fois entendu.