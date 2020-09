Celtics de Boston a gagné Rapaces de Toronto par 99-102 lors du deuxième match des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité est de 0-2 pour Celtics de Boston.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un partiel de 11-2 au cours du quart jusqu’à terminer avec un 28-28. Après cela, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 20-22. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec 48-50 au tableau de bord.

Au troisième quart-temps encore, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si à la fin l’équipe locale a fini par se distancer et a terminé avec un résultat partiel 30-20 (et un 78-70 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu également des alternances sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 21-32. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 99-102 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jayson Tatum et Marcus Smart pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 34 points, six passes et huit rebonds et 19 points, une passe et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Og Anunoby et Serge Ibaka pour ses interventions pendant le match, avec 20 points et sept rebonds et 17 points, deux passes et neuf rebonds respectivement.

Les équipes se retrouveront lors du prochain affrontement lors du troisième match de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.