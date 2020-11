Jusqu’à présent, les reports de match de Toscaf Atlética étaient dus aux points positifs de leurs rivaux, tels que Delicias de Valladolid le premier jour, Villa de Luanco le troisième; mais aussi en raison de restrictions de temps, qui ont empêché Balopal de Palencia de se rendre à Avilés dans le match correspondant au quatrième jour. «Trois matchs reportés en cinq jours, c’est trop», déplore Muñiz, mais démissionne: «Ça va être une saison très rare et atypique. Nous devrons aller non seulement match par match, mais jour après jour ».

Pour sa tentative de rattraper le temps perdu et d’ajouter sa troisième victoire, Juan Muñiz aura presque toute son équipe. Seuls Gandía et Jaime sont absents en raison de problèmes physiques, tandis que Moncho et Adrián Rey seront supprimés par précaution. “Ce sont des contacts de contacts dus au covid et ils ne sont probablement pas infectés, mais nous préférons être prudents et continuer à la maison.”

Bien qu’il n’ait que trois points en trois matchs, Muñiz Soria Handball reste l’un des prétendants à la phase de promotion. «Avec Unión Financiera, qui pour moi est avant tout, et Santoña sont les grands favoris pour être au sommet. C’est une super équipe ». A quoi Toscaf Atlética tentera de gagner, malgré tous les inconvénients: “C’est difficile de s’entraîner, et ça on s’entraîne très bien.”

Oca Hotels Villa de Luanco a également retrouvé le rythme de l’entraînement après des problèmes dus à des suspicions positives. L’entraîneur de Luanquín, Manuel Gutiérrez, pourra donc compter pour le match d’aujourd’hui sur le terrain d’Ezequiel 4Valles La Robla (18 heures) avec toute l’équipe, sauf le gardien Omar. Après avoir remporté ses deux matchs à domicile, Villa de Luanco relève le défi de marquer à domicile.

Leadership en jeu. La direction du groupe B sera aujourd’hui en jeu à Gijón, où le groupe IMQ, troisième avec sept points, et Unión Financiera Base Oviedo, co-leader avec huit avec Finetwork Gijón, qui à son tour héberge Tarazona.