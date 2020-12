Le Groupe IMQ affronte son deuxième derby consécutif à 20 heures puisque, après avoir joué la dernière journée contre Finetwork Gijón, il le fait ce soir contre Toscaf Avilesina. Les deux équipes arrivent à égalité de points, 10, mais les Avilés ont disputé deux matches de moins que les groupistes et n’ont concédé qu’une seule défaite, ce qui montre leur potentiel.

Villaldea récupère Pablo Cuervo et n’a que des éloges pour son rival «Je considère qu’il est dans un grand moment et possède également l’une des meilleures équipes du groupe avec deux joueurs par position, ce qui leur permet de nombreuses rotations et imprime beaucoup de rythme. Il a des joueurs de haute qualité sur toutes les lignes et très décisifs, une excellente défense et de très bonnes contre-attaques ». Pour l’entraîneur du groupe, “Avilesina est une équipe très bien travaillée” et les considère comme “un favori incontestable pour entrer dans la phase de promotion”. Selon Villaldea, “pour pouvoir gagner, nous devons récupérer notre meilleure version après le match de la dernière journée qui était mauvais, récupérer notre bonne défense, pouvoir courir et donner de nombreuses alternatives et dynamisme à l’attaque”.

De son côté, Finetwork Gijón joue demain dimanche sur le terrain de l’Université de León, un rival très compliqué qui est également en tête du classement. Les habitants de Gijón, après le bon match joué contre le groupe IMQ, restent en tête et se préparent à défendre une position aussi privilégiée mais conscients que les Leonais sont une équipe jeune mais pleine de joueurs très prometteurs.