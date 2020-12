Action d’attaque d’Aitor Rodríguez lors du match d’hier. | Mara Villamuza

Après une première mi-temps brillante, avec une excellente défense et un jeu huilé en attaque, Cafés Tocaf Atlética a subi l’indicible pour vaincre la filiale Ademar, remontée en seconde période et presque gâché la fête pour l’équipe de Juan Muñiz. La solidité derrière et les arrêts de Braulio ont empêché le Leonese de marquer.

L’équipe avilesino ne va pas bien. Il a de nombreux problèmes physiques à cause de l’arrêt dû au covid, d’abord, et de l’accumulation d’engagements, plus tard, et il est psychologiquement épuisé. Cependant, cela ne semblait pas le cas lors de la première mi-temps, au cours de laquelle ils se sont comportés comme une équipe fluide, agressive en défense avec le soutien du gardien Adrián et réussie en attaque, dirigée par Aitor.

Après le redémarrage, c’était une autre chanson, avec un manque de rythme et des attaques incompréhensibles manquantes. Les locaux n’ont pu marquer que six buts en trente minutes, et seulement trois dans les 25. Malgré tout, les actions finales, angoissées, sont tombées de leur côté.

Les Cafés Toscaf doivent jouer mardi contre le leader, Unión Financiera Base Oviedo, puis ils retourneront bientôt à la compétition, le 3 janvier, pour récupérer les matchs reportés.