Les femmes de Tottenham ont annoncé avoir signé Alex Morgan.

L’attaquant de 31 ans rejoindra la partie nord de Londres en provenance d’Orlando Pride de la NWSL pour un contrat d’un an une fois le visa accordé. Elle portera la chemise n ° 13.

Morgan a connu une brillante carrière et est devenue l’une des figures les plus emblématiques du football féminin, ayant amassé 169 sélections et marqué 107 buts pour l’équipe nationale des États-Unis.

Après avoir remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Londres en 2012, elle a remporté deux titres de la Coupe du monde avec l’USWNT en 2015 et 2019. Elle a également remporté deux titres de championne féminine de la CONCACAF.

Morgan a passé quatre ans avec Orlando, même si elle a passé la campagne 2016-17 en prêt à la centrale française de Lyon, où elle a remporté la ligue et la coupe nationales ainsi que la Ligue des champions.

Elle a également récolté de nombreuses distinctions individuelles au fil des ans, après avoir été nommée Joueuse de l’année CONCACAF à quatre reprises et Athlète de football américaine de l’année en 2012 et 2018.

Finaliste des prix FIFA The Best en 2019, Morgan a donné naissance à son premier enfant, sa fille Charlie Elena Carrasco, en mai de cette année.

Elle suit quatre de ses coéquipiers de l’USWNT pour passer à la ligue anglaise, Rose Lavelle et Sam Mewis rejoignant Manchester City et Christen Press et Tobin Heath se déplaçant à Manchester United. Pendant ce temps, deux de ses coéquipières d’Orlando Pride, Shelina Zadorsky et Alanna Kennedy, sont déjà en prêt aux Spurs.

Tottenham a commencé sa campagne de Super League féminine avec un match nul 1-1 contre West Ham la semaine dernière et est de nouveau en action dimanche lors de sa visite à Everton. Les Spurs sont également en quarts de finale de la FA Cup, avec un affrontement contre son rival londonien Arsenal prévu le 26 septembre.

L’équipe du nord de Londres a terminé septième du tableau la saison dernière, avec 19 points de retard sur les champions de Chelsea lorsque la campagne s’est terminée prématurément en raison de la pandémie de coronavirus.