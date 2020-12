Il Tottenham continue son déclin après avoir atteint la direction de la Première ligue. L’équipe dirigée par José Mourinho a joué pour le troisième match consécutif, et de nouveau avec une défaite. Cette fois, c’était à la maison, avant le La ville de Leicester, une autre des équipes ci-dessus, où les élèves de l’entraîneur portugais n’ont pas frappé la clé et ont fini par succomber à la force de l’équipe rivale. Nouveau match contre un rival direct et nouvelle défaite, ce qui permet d’admettre un doute sur la candidature des Spurs au titre en Angleterre.

Mourinho avait son duo star, Son et Kane, prêt à compenser la défaite contre Liverpool à Anfield Road et, incidemment, à remettre Tottenham sur la voie de la victoire. Le leadership de Spur était entré dans l’histoire, mais en cas d’addition des trois points, ils pourraient en garder 28, pour le 31 du champion actuel dirigé par Jurgen Klopp.

Le jeu a commencé fermé, sans aucune équipe avec le succès souhaité, et une égalité apparemment immuable à la mi-temps. Cependant, dans la dernière action de la première mi-temps, l’arbitre a signalé un penalty dans la zone de Tottenham et Jamie Vardy, toujours en sécurité dans ces luttes, n’allait pas échouer pour mettre la surprise de 0-1 à Londres.

Tottenham a subi un coup dur avant la pause, mais il avait encore 45 minutes pour changer les choses. Un nouvel objectif de Maddison dans la reprise n’était qu’une simple frayeur après l’intervention du VAR, qui a annulé l’action pour respirer Mou et son équipe.

Il restait beaucoup à faire et le technicien de Setubal déplaça l’arbre, donnant accès à deux théoriciens de la dague comme Lucas Moura et Gareth Bale, qui a remplacé Ndombele et Lo Celso. Les résultats, cependant, n’allaient pas être comme souhaité, et dans une action malheureuse à nouveau, Alderweireld a introduit le ballon dans son propre but, plaçant le 0-2 et laissant les locaux très touchés.

Bale perd une nouvelle opportunité de se défendre

Bale était apparemment la solution mais, comme il lui est arrivé tant de fois au Real Madrid, sa silhouette a brillé par son absence. Sans contribution tangible et errant sur le terrain, le Gallois n’était pas une solution pour Son et Kane, laissant à la fois sa silhouette et celle des deux talons aiguilles principaux de l’éperon désactivés, qui ont tenté sans chance et avec la conscience que cette fois ni l’un ni l’autre C’était le jour. La défaite était passée de la chimère à la possibilité réelle.

Tottenham a cherché à réduire les distances dans les dernières minutes, mais la défense de Leicester, dirigée par Evans et le jeune Fofana, C’était un mur insurmontable qui permet aux champions 2016 de remporter la victoire et de dépasser leur rival ce dimanche au classement Premier. Tottenham, avec 25 points, est six derrière Liverpool et derrière les Foxes et Everton, dans une édition de Premier League plus ouverte que jamais et où les occasions manquées peuvent coûter très cher.