le Tottenham Hotspur il continue imparable et est à nouveau le leader d’une Premier League qui est belle. Les hommes de José Mourinho ont battu l’Arsenal de Mikel Arteta après la énième démonstration de Harry Kane et son fils, le couple à la mode du football européen. Un but de chacun était suffisant pour mettre fin à Arsenal de plus en plus affalé au classement. L’équipe locale terminera la journée en haut du tableau, malgré le fait que Liverpool puisse l’égaler aux points s’ils battent les Wolves lors du dernier match de cette onzième journée.

Ce Tottenham est de plus en plus perceptible la signature de José Mourinho. L’entraîneur portugais est une équipe équilibrée, féroce et intense qui se croit déjà capable de se battre contre Liverpool, Manchester City, Chelsea et compagnie pour cette Premier League. En fait, c’est le plus grand mérite de Mourinho: convaincre à nouveau le groupe de son potentiel après une saison très difficile.

Le script du jeu était comme prévu. Arsenal a monopolisé la possession et Tottenham de Mourinho a attendu, avide d’occasions de se battre. Et ainsi vint le premier. À douze minutes de jeu, Kane a reçu un dégagement de l’arrière, a tourné à merveille et a servi un ballon dans l’espace à Son, qui a couru de son propre terrain pour terminer premier après un tir spectaculaire qui a glissé à travers le équipe.

Tottenham, avec 30% de possession

Dans le plus pur style Mou, Tottenham a terminé le match avec 30% de possession, mais il y a eu des moments où il a touché 25%. Et est-ce que le plan des locaux était clair et fonctionnait parfaitement. Celui qui manquait, Harry Kane, a condamné le duel juste avant le repos. Encore une fois le fruit du couple avec Son, qui l’a aidé.

Arsenal a essayé, mais l’équipe ne termine pas la carburation et il y a déjà quatre matchs sans connaître la victoire en Premier League. Avec cette défaite, ils sont 15e et la patience autour du projet de Mikel Arteta commence à s’user parfois. Bien que l’équipe joue un bon football, les résultats ne sont pas seulement arrivés.

De cette façon, Tottenham continue d’être gentil et ajoute une victoire très importante pour rester en tant que leader de la Premier League. Il reste à voir ce que fait Liverpool contre les Wolves, mais cette équipe de Mourinho a l’air très bien et continuera à se battre pour le championnat anglais.