Heung-min Son et Harry Kane ont créé 29 buts en carrière à Tottenham, ce qui en fait le deuxième couple le plus prolifique de l’histoire de la Premier League.

Le centre de Kane que Son a terminé et qui a fait 0-1 en faveur de Tottenham contre Burnley ce lundi était la 29e fois que ces joueurs se sont rencontrés pour marquer un but. Le neuvième de cette saison. Seule la paire de Didier Drogba et Frank Lampard à Chelsea, avec 36 buts, est au-dessus d’eux.

Le Sud-Coréen et l’Anglais ont égalé la marque de l’Espagnol David Silva et de l’Argentin Sergio Agüero à Manchester City et des Français Robert Pirés et Thierry Henry à Arsenal.

Ils ont également dépassé Darren Anderton et Teddy Sheringham, qui, au cours de leurs années à Tottenham, ont combiné pour 27 points. “Sonny et moi avons une bonne relation qui, je l’espère, se poursuivra dans le futur”, a déclaré Kane.

José Mourinho, entraîneur des Spurs, a souligné qu’une partie du crédit pour avoir uni ces joueurs revient à Mauricio Pochettino, son prédécesseur en fonction: “Le couple Son et Kane semble instinctivement. On sait où sera l’autre.”

“C’est une compréhension qui vient de l’époque de Mauricio. Je ne veux pas prendre tout le mérite, partageons-la avec Mauricio. Ils ont joué ensemble pendant longtemps, peut-être d’une manière différente parce qu’Harry n’est plus un neuf maintenant toujours”, at-il ajouté.