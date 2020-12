le Tottenham est devenue la tenue à la mode dans le première ligue. José Mourinho a à nouveau créé une équipe gagnante avec sa marque personnelle, comme il l’a déjà fait à Porto, à l’Inter, au Real Madrid et ses deux séjours à Chelsea. Le Portugais a montré une fois de plus pourquoi il était l’un des meilleurs entraîneurs du monde, plaçant les Spurs en tête du classement de la Premier League.

Malgré les belles performances de ses élèves, Mou assure qu’ils ne sont pas candidats au titre. «Tottenham n’est pas candidat au titre. Nous ne sommes même pas en fuite. Nous ne sommes pas un cheval. Nous sommes petits et jeunes, juste un poney », a déclaré le sélectionneur portugais après avoir décroché une nouvelle victoire contre l’un des géants du premier ministre, Arsenal, 2-0. Il s’agit de la septième victoire de l’équipe de Londres, qui mène avec 24 points, le même que Liverpool, un de plus que le Chelsea de Lampard, trois de plus que Leicester et cinq par rapport aux deux équipes de Manchester (United et City).

Dans le nord de Londres, ils vivent une belle période avec The Special One, dans une année compliquée et étrange pour tout le monde puisque les équipes n’ont guère eu de pause entre la fin de la saison précédente et le début de celle-ci, en plus ils jouent presque tous les deux ou trois jours et il n’y a pas de public dans les stades. Bien que Mou ait voulu réduire l’euphorie en retirant le sien des piscines pour le premier ministre, les Spurs sont de sérieux candidats pour un titre qu’ils n’ont pas remporté depuis près de 60 ans (Saison 1960-61).

Depuis la reprise de l’équipe en novembre 2019, Mourinho a fait plusieurs ajustements. A cette époque, Pochettino avait quitté Tottenham quatorzième avec 14 points, 11 derrière les places de la Ligue des champions. Malgré les tentatives, la distance était insurmontable et il ne s’est pas qualifié pour la Ligue des champions, mais il a atteint les positions de la Ligue Europa. Il a réduit l’écart à sept points mais finalement Chelsea a pris la dernière place qui permet de disputer la phase de groupes de la plus grande compétition européenne.

Cet été a modifié certaines choses, a apporté de nouveaux visages et avec un style très marqué, sûr derrière et mortel contre, a réussi à placer les Spurs en haut du tableau. «Quand nous avions besoin du ballon, nous l’avons eu. Quand nous devions être agressifs dans les transitions, nous l’étions. Quand il fallait être compact, avec solidarité, effort, organisation… nous l’étions aussi. Nous serons en tête de la Ligue pour une semaine de plus, ce qui est très amusant », a expliqué Mou après avoir battu Arsenal lors de la dernière journée.

Kane-Son, une société parfaite

Sans aucun doute, l’une des meilleures nouvelles de cette équipe est la société mortelle de Harry Kane et Heung-min Son. Mourinho a retardé un peu la position de 10 pour que ce soit lui qui dirige les opérations dans les contre-attaques. L’attaquant est devenu le meilleur assistant dans les cinq ligues majeures, avec un total de 10 passes et huit buts. “Nous nous sentons bien. Peut-être que Sonny et moi sommes à notre meilleur quand il s’agit de comprendre et de comprendre le jeu.“Kane a avoué.

De son côté, le footballeur sud-coréen a inscrit 10 buts pour trois passes décisives en 11 matchs qu’il a disputés cette saison. La puissance offensive de Kane et Son, aidée par la sécurité défensive (Ils sont l’équipe avec le moins de buts en Premier League) Ils sont la clé principale du succès de Tottenham de Mourinho, mais pas le seul. Un autre des noms propres de cette équipe est Pierre-Emile Hojberg.

Le milieu de terrain danois est la référence dans le noyau, le footballeur qui soutient l’équipe. Il a été l’un des renforts de l’été dernier, il est venu de Southampton pour 17 millions d’euros, et il est devenu une pièce maîtresse des projets de José Mourinho. Sa puissance physique lui permet d’être multifonctionnel, de commander ses propres attaques, de voler des balles et de sortir vite en contre-attaque. Soutenu par Sissoko et Ndombélé, Hojberg est devenu la référence des Spurs en milieu de terrain.

Transferts

Ces dernières années, Tottenham s’était toujours démarqué pour avoir un bon onze, mais l’absence de banc l’a fait un cran en dessous des candidats au titre. Ils ont résolu cela cet été avec les arrivées de Hojberg, Reguilón, Bale, Vinícius, Hart, Dhoerty et Rodon. Les signatures permettent à Mourinho d’avoir plus d’options pour faire de l’équipe, et être capable de faire des rotations sans abaisser le niveau.

Tottenham a réussi à garder tous ses joueurs clés, ce qui a conduit à une augmentation de la qualité de l’équipe avec l’arrivée de ces nouveaux joueurs. Dans le cas de Reguilón est devenu incontestable sur le côté gauche de l’arrière, étant fondamental dans le jeu de l’équipe. Pendant ce temps, Bale, n’a pas de minutes en Premier ministre et bien que Mourinho assure qu ‘”il a besoin de temps et s’améliore”, cela ne compte que dans la Ligue Europa.

Bien que, sans aucun doute, le Gallois soit important pour le marathon des matchs de Noël, où l’entraîneur a besoin que tout le monde soit branché pour continuer à garder ses chances de gagner le Premier ministre. Ce qui est certain, c’est que Mourinho a une fois de plus créé une équipe gagnante à partir de rien. Avec des signatures et divers ajustements tactiques, il a placé Tottenham parmi les favoris du Premier ministre et fait rêver les fans dans les moments difficiles d’une équipe très complète, en sécurité en défense et mortelle en attaque.