13/09/2020

Les motards Alejandro Gmez et Arantxa Salvad ont été proclamés champions du VolCAT Costa Brava 2020 après la dispute ce dimanche de la deuxième étape à Calonge i Sant Antoni. Les deux coureurs n’ont jamais abandonné et ont réussi à regagner la marge perdue dans la première étape. Le triomphe d’étape masculin est allé à Guillem Muoz qui l’a emmenée au sprint.

Deuxième jour et à Calonge i Sant Antoni, il y avait une atmosphère de désir et de nerfs pour atteindre l’objectif: être un finisseur du VolCAT Costa Brava.

Les cyclistes ont parcouru 58 kilomètres et 1 400 mètres de dénivelé positif pour y parvenir. Un itinéraire qui passera par l’est du massif des Gavarres. Parcours exigeant pour profiter pleinement du VTT, avec de courtes rampes montantes et descendantes et des sentiers amusants et variés. La grande récompense sera de franchir la ligne d’arrivée.

Au niveau compétitif, un duel entre Guerra (Buff-Scott) et Alejandro Gmez (Olympia Factory) est attendu. Et c’était ainsi. Dès le départ, rythme incroyable du bolivien qui voulait faire souffrir Guerra. Au deuxième kilomètre, ils ont déjà pris un petit écart par rapport au groupe de favoris.

Au fil des kilomètres, le groupe avant, composé de six cyclistes, s’est compacté. En l’absence de quelques kilomètres, le bolivien a dynamité la course en attaquant pour tenter de récupérer le temps perdu dans la première étape. La course a été complètement interrompue, mais le pilote Olympia est devenu désorienté et a perdu un temps précieux.

Guillem Muoz (TBelles-BMC) et Adrin Garca (Bikezona) en ont profité pour se lancer seuls dans le combat d’étape, qui a été décidé dans le sprint final. Cela a été pris par Muoz, qui savait très bien réglementer ses forces.

Derrière, Alejandro Gmez a laissé tout ce qu’il avait dans son corps pour tirer le meilleur parti du leader du général, Francesc Guerra, obtenant ainsi une marge suffisante pour se proclamer champion du VolCAT Costa Brava 2020. Émotion jusqu’au dernier moment de Calonge i Sant Antoni. Enfin, les deuxième et troisième positions du général revinrent à Bou et Muoz.

Chez les femmes, Arantxa Salvad de Gobik CC, a dû récupérer plus de quatre minutes et a décidé de prendre un rythme fort dès le début, l’aidant à creuser l’écart et à atteindre la ligne d’arrivée en exultant, étant la meilleure cycliste du week-end.

