L’équipe espagnole de cyclisme sur route masculine d’élite affronte en seulement deux semaines la grande compétition pour les équipes du calendrier international, une Coupe du monde qui se tiendra dans la ville italienne d’Imola et dans la région d’Émilie-Romagne du 24 au 27 septembre et à laquelle le Les hommes d’élite combinés sont présents avec un total de 8 cyclistes.

L’entraîneur national, Pascual Momparler, a dévoilé aujourd’hui la liste des finalistes de la Coupe du monde, qui est composée d’Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler, Imanol Erviti et Hctor Carretero (Movistar); Gorka Izagirre, Luis Len Snchez, Omar Fraile, Lex Aranburu et Scar Rodrguez (Astana); Mikel Landa et Pello Bilbao (Bahreïn-Mclaren); Jess Herrada (Cofidis); Mikel Snow (Mitchelton-Scott); David de la Cruz (EAU); Vctor de la Parte (CCC) et Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadiers).

La liste définitive des coureurs participant à l’épreuve en ligne et au contre-la-montre sera annoncée dans les prochains jours.

