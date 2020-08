Tour de France 2020 :

Le cycliste norvégien Alexander Kristoff (Emirats Arabes Unis) a revêtu le premier maillot de leader de la 107e édition du Tour de France en remportant sa première étape ce samedi, une journée de 156 kilomètres avec départ et arrivée dans la ville de Nice.

Après une journée passée dans l’eau et marquée par de nombreuses chutes, Kristoff a remporté l’arrivée à Nice avec un chrono de 3 heures, 46 minutes et 23 secondes, devant dans Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le néerlandais Cees Bol. (Sunweb), respectivement deuxième et troisième.

L’eau, qui accompagnait les coureurs sur une grande partie du chemin, et certaines zones sinueuses avec des descentes marquées, ont provoqué les chutes de nombreux cyclistes, parmi lesquels se trouvaient certains des leaders des rangs tels que le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), le Colombien Miguel ngel Lpez (Astana) ou le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Le Tour de France se poursuivra ce dimanche avec le différend de sa deuxième étape, de 186 kilomètres à nouveau avec la ville de Nice comme point de départ et d’arrivée.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Alexander Kristoff (NOR / Émirats arabes unis) – 3:46:23

2. Mads Pedersen (DEN / Trek-Segafredo) – mt

3. Cees Bol (NED / Sunweb) – mt

4. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) – mt

5. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) – mt

6. Elia Viviani (ITA / Cofidis) – mt

7. Giacomo Nizzolo (ITA / NTT) – mt

8. Bryan Coquard (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

9. Anthony Turgis (FRA / Total-Direct Energie) – mt

10. Jasper Stuyven (BEL / Trek-Segafredo) – mt

Classification générale:

1. Alexander Kristoff (NOR / Émirats arabes unis) – 3:46:13

2. Mads Pedersen (DEN / Trek-Segafredo) à 0:04

3. Cees Bol (NED / Sunweb) à 0:06

4. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) à 0:10

5. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) à 0:10

6. Elia Viviani (ITA / Cofidis) à 0:10

7. Giacomo Nizzolo (ITA / NTT) à 0:10

8. Bryan Coquard (FRA / B & B-Vital Concept) à 0:10

9. Anthony Turgis (FRA / Total-Direct Energie) à 0:10

10. Jasper Stuyven (BEL / Trek-Segafredo) à 0:10

Prochaine étape, 2: Nice – Nice / 186 Km.

