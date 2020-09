Tour de France 2020 :

La cycliste du Gipuzkoa Ane Santesteban, qui court actuellement dans les rangs de l’équipe Ceratizit-WNT, courra dans le Mitchelton-Scott la saison prochaine, comme annoncé par la formation australienne ce mercredi.

Santesteban rejoint l’équipe australienne prête à renforcer l’entraînement dans les étapes de montagne, ainsi qu’à soutenir l’un de ses leaders, Amanda Spratt.

Le cycliste espagnol de 29 ans, vainqueur du Championnat d’Espagne en 2013 et deuxième de la dernière édition, a affiché une progression constante ces dernières années, avec des performances parmi les 10 premiers au classement général d’épreuves comme le Giro Rosa (2020 -7, 2018-9) et Emakumeen Bira (2019-8).

Santesteban est “super content de rejoindre l’équipe”. «Toutes les filles et le personnel sont comme une famille et quand j’ai parlé avec l’équipe, c’était une très belle conversation, donc je suis très heureux de rejoindre l’équipe.

“Une autre raison pour laquelle je suis heureux d’aller dans cette équipe est à cause d’Amanda Spratt. C’est une super bonne cycliste. Aux championnats du monde, elle termine toujours avec une médaille et a également été très forte sur le Giro d’Italia, donc je suis heureux de courir. avec elle et les autres filles. Elles travaillent vraiment en équipe, j’aimerais apprendre de tout le monde et donner tout ce que j’ai pour bien travailler avec elles. “

“Ces dernières années, je me suis beaucoup amélioré en tant que cycliste et en tant que personne, et j’aimerais continuer cette progression. Je veux aussi être heureux dans l’équipe, je suis une personne très positive et je veux apporter cet esprit au groupe”, ajoute-t-il.

Martin Vestby, directeur sportif de la formation, explique que “l’objectif est de construire un bon groupe de montagne pour le Giro d’Italia, les classiques ardennaises et autres courses de montagne; et avec Spratty, Lucy (Kennedy) et Georgia Williams, Santesteban est le complément parfait. “

