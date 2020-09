Tour de France 2020 : . · · 04/09/2020

L’ancien cycliste valencien Ángel Casero se présentera aux élections de la Fédération royale espagnole de cyclisme (RFEC), selon le candidat lui-même, qui entend un profond renouveau du cyclisme espagnol.

Casero – vainqueur de la Vuelta Ciclista a España, du Tour del Porvenir et champion d’Espagne – fonde son projet sur une transformation profonde et un engagement déterminé à promouvoir le cyclisme dans tous les domaines.

Sous le slogan «À la recherche de l’excellence», Casero est convaincu de la nécessité d’un changement pour améliorer et moderniser le cyclisme en Espagne, pour lequel il donne la priorité à la rénovation des structures actuelles. “Il y a beaucoup à faire et à améliorer.”

Selon Casero, le cyclisme est “un sport populaire et profondément enraciné en Espagne, mais il est loin d’être ce qui devrait être une opération adéquate” et en ce sens l’un des points forts de sa candidature est d’obtenir une augmentation de la nombre de licences fédérales, ainsi que la protection des cyclistes fédérés avec une meilleure couverture. «Les cyclistes de tout niveau et de toute modalité doivent se sentir protégés», dit-il.

Ángel Casero, actuellement directeur général de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, insiste également sur la nécessité d’augmenter le nombre d’écoles pour améliorer la base cyclable, ainsi que de leur fournir les moyens nécessaires et, en même temps , s’engage dans la création et la professionnalisation de commissions spécifiques dans chaque discipline pour améliorer et développer ce sport de manière durable.

Parmi ses propositions, se distingue la consolidation du cyclisme féminin, qui, selon elle, “est déjà une réalité”, mais qui nécessite un soutien plus important.

La candidature qu’il dirige inclut également dans son programme l’intégration dans le programme de collaboration européenne “EuroVelo”, ainsi que le lancement de stages de formation pour améliorer le niveau de tous niveaux: techniciens, arbitres et organisateurs, entre autres.

Ángel Casero, qui a récupéré la Vuelta a la Comunidad Valenciana après huit ans sans être détenu, estime également qu’il est opportun de rapprocher la Fédération du monde du cyclisme et que cette proximité génère une communication plus fluide. “La Fédération doit être proche et ne pas opérer loin du peuple”, a-t-il déclaré.

Un autre axe majeur de sa candidature est le lancement d’un programme qui contribue à la recherche et à la mise en place de parrainages, enjeu fondamental dans le sport cycliste.

“Il faut générer des ressources et savoir les rendre rentables, attirer les investissements dans le monde du cyclisme est essentiel”, a ajouté Casero, convaincu de trouver le soutien majoritaire parmi les domaines qui participent aux élections à la présidence de la RFEC.

