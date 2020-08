Tour de France 2020 :

L’équipe espagnole Movistar a annoncé ce lundi qu’Annemiek van Vleuten (Wageningen, NED; 1982), actuel champion du monde de cyclisme sur route, a signé un contrat pour les deux prochaines saisons (2021 et 2022) avec la structure féminine dirigée par Sébastin Unzu.

Avec Van Vleuten, l’équipe de téléphonie fait un bond en avant définitif dans ses aspirations à devenir une équipe de référence dans le peloton UCI Womens WorldTour, un statut qui se pratique depuis des décennies sur la scène masculine.

La Néerlandaise, arc-en-ciel l’année dernière dans le Yorkshire avec une exposition personnelle de plus de 100 km et championne du monde CRI en 2017 et 2018, ainsi que la récente lauréate du concours européen en ligne de Plouay – elle l’a conquis jeudi dernier -, a dominé avec fait autorité parmi les meilleurs tests internationaux de ces dernières années.

Deux victoires consécutives avec son équipe actuelle, Mitchelton-Scott, dans le Giro Rosa (2018 et 2019), l’épreuve la plus longue et la plus exigeante du calendrier; a Liège-Bastoa-Liège (2019); quatre titres nationaux de CRI et un en ligne; un Tour des Flandres (2011); ou deux La Course by Le TDF (2017 et 2018) sont d’autres exemples des palmarès inépuisables de Van Vleuten, avec plus de 70 victoires uniquement au niveau UCI. Un cycliste capable de dominer en montagne, chrono ou événements d’un jour de toutes sortes, toujours avec un dévouement et une autorité indéniables.

«Mon lien avec l’équipe Movistar est très ancien», explique Annemiek van Vleuten. «J’ai appris à mieux connaître l’équipe lors de certains rallyes à haute altitude dans la Sierra Nevada que j’ai fait en 2014, et dans lesquels j’ai coïncidé avec une partie de l’équipe masculine. Un des entraîneurs m’a invité à rouler avec eux pendant une journée et j’ai adoré l’expérience. Ils étaient dès le premier moment comme ma famille espagnole. Je me suis senti très à l’aise, c’était la première équipe de garçons qui m’ont invité à m’entraîner avec eux pendant de longues journées, et l’ambiance était très agréable. Nous nous sommes entraînés tranquillement, ils m’ont attendu après les montées. , chacun faisait son travail et chaque jour, après le dîner, on pouvait dire qu’il y avait de la bonne ambiance dans l’équipe, ils se réunissaient pour rester un peu plus longtemps au lieu de retourner dans leurs chambres.Même un jour j’ai joué au tennis de table avec Alejandro Valverde ! (Re) “.

“Avec l’équipe féminine, le sentiment est le même. Je pense que c’est un merveilleux groupe de filles et elles me transmettent le même sentiment que j’ai vécu avec les garçons dans la Sierra Nevada. Le projet en tant que tel m’attire, je veux aussi vraiment travailler avec tout le monde. personnel et j’ai déjà parlé avec le chef de la performance, Patxi Vila. Je veux m’améliorer avec eux tous, profiter de ces années qu’ils se réunissent et je veux continuer à exploiter ce que je porte à l’intérieur. Et s’il est possible, aussi, d’améliorer le vélo En ce sens, travailler avec Canyon, une moto qui me semble être l’une des plus avancées du peloton en ce moment, est un autre grand rêve », ajoute-t-il.

“Je ne suis plus le plus jeune de l’équipe, mais je suis super ambitieux et je veux très bien faire avec cette équipe. Ce n’est pas dans ma tête de penser à prendre ma retraite, loin de là. En ce moment, ce qui compte pour moi, c’est de continuer à m’améliorer. Rejoindre cette équipe et profiter de ce nouvel environnement me donne une nouvelle énergie. En plus d’améliorer cette performance, je vois cette opportunité comme un bon moment pour rejoindre une équipe de jeunes filles qui, après ces années de croissance de l’équipe Movistar, peuvent sûrement Profiter d’avoir quelqu’un comme moi à mes côtés, qui leur transmet ces petites choses, ces conseils importants pour faire le dernier grand saut. J’aime travailler avec de jeunes talents, les aider et soutenir le cyclisme espagnol est un objectif de plus pour moi ici. “.

“Je suis sûr que je vais aspirer à gagner des courses avec l’équipe, mais je ne suis pas quelqu’un qui cherche à gagner chaque course pour moi-même. Le bonheur qui vient d’atteindre la ligne d’arrivée après avoir aidé un coéquipier, le sourire reconnaissant que vous recevez n’est pas cela a un prix. Cela vaut plus que de gagner soi-même. J’espère que nous pourrons profiter de cette vigilance que tout le monde mettra sur moi pour aider d’autres compagnons à réussir. “

“Et à propos de la culture latine: oui, la vérité est que j’ai déjà l’impression d’avoir du sang latin. Je me sens chez moi quand je voyage dans le sud de l’Europe et j’aime la mentalité espagnole. Leur sens de l’humour, l’ambiance de groupe qu’il y a “Ils facilitent grandement l’intégration et ils vont sûrement m’aider à marcher loin. Ce sont des gens qui s’entraînent dur, mais savent aussi s’amuser. Et un cycliste heureux est beaucoup plus fort”, conclut-il.

