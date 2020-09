Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 21/09/2020

Le cycliste Richard Carapaz (Ineos Grenadier) se prépare à diriger l’équipe équatorienne au championnat du monde de cyclisme, les yeux rivés sur la Vuelta a Espaa, où il se voit avec des options pour “chercher le titre” avec le leader de son équipe, Christopher Froome.

“Nous espérons faire de notre mieux et essayer d’être bien représentés et chercher le titre, je pense que c’est quelque chose que nous pouvons faire. Je fais le Tour d’Espagne depuis deux ans et c’est une course que j’aime beaucoup”, a expliqué l’athlète équatorien. lors d’une conférence de presse virtuelle avec les médias de votre pays.

Après avoir conclu sa première participation au Tour de France, avec le titre de finaliste à la Montagne, et cette arrivée à la ligne d’arrivée de l’étape 18 en soutenant son coéquipier Michael Kwiatkowski, Carapaz garde ses lettres sur s’il fera de même avec Froome en le Tour d’Espagne, pour accompagner comme un plus froid.

“J’espère pouvoir le faire (la course) cette année de la meilleure façon et si j’ai l’opportunité de l’apprécier, je le ferai avec Chris Froome”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il laisserait un membre de l’équipe passer une chance de gagner une étape. son équipe, le britannique Ineos Grenadier.

Le champion du Giro d’Italia 2019, qui a lâché cette année malgré s’être d’abord entraîné pour le jouer, a déclaré que 2020 “est un peu spécial pour nous en tant qu’équipe, où nous avons dû changer de nombreux objectifs personnels pour d’autres choses”.

Il a reconnu que ses plans n’incluaient pas la participation au Tour, mais même ainsi, il a considéré ces trois semaines “spectaculaires, non seulement pour le sport équatorien, mais pour notre équipe”, et un signe de ce qui peut être réalisé “si nous avons des objectifs. clair “.

L’Équatorien de 27 ans a signé fin 2019 pour Ineos pour trois saisons, laissant Movistar derrière, ce qui l’a catapulté au sommet du podium l’année dernière au Giro.

Pour l’instant, il a confirmé sa participation à la 87e édition du Championnat du Monde de Cyclisme sur Route, qui se tiendra à Imola (Italie) du 24 au 27 ce mois-ci sous l’organisation de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et de l’Union Cycliste d’Italie.

Sous le commandement de Santiago Rosero, la délégation tricolore sera composée de Carapaz, Jefferson Cepeda, Jonathan Caicedo et Alexander Cepeda, tandis que Jhonatan Narvez, également membre d’Ineos, dirigera le Giro.

La Vuelta a Espaa se déroulera du 20 octobre au 8 novembre, obligeant Carapaz à rester sur le territoire européen pour effectuer sa formation puisqu’il voit son retour en Equateur improbable en raison de la situation créée par la pandémie de Covid. -19.

Sur les trois grandes compétitions cyclistes telles que le Tour, le Giro et la Vuelta, Carapaz synthétise qu ‘”elles sont très caractérisées par des journées difficiles”, comme la récente étape 15 de la manche de Gala, dans laquelle il a subi une chute.

Mais si quelque chose sauve du test de la reine, c’est que cela lui laisse “beaucoup d’expérience pour les prochaines opportunités” et s’il revient, il estime qu’il est possible de concourir pour le maillot jaune.

