EsCiclismo.com · Compétition sur route · 14/09/2020

L’équipe espagnole Movistar vient d’annoncer qu’Alba Teruel et Aude Biannic ont signé pour respectivement une et deux saisons supplémentaires avec l’équipe dirigée par Sebastin Unzu, qui compte déjà 12 cyclistes confirmés pour la campagne 2021 (liste provisoire, ci-dessous) .

La rénovation des deux cyclistes téléphoniques suppose la continuité de deux femmes qui faisaient partie du projet original de l’équipe espagnole en 2018.

Biannic (Rennes, FRA; 1991), double championne nationale et auteur de la première victoire UCI pour Movistar Team il y a deux ans sur le Lotto Belgium Tour, s’est imposée ces années comme une femme fiable pour tous les types de courses: solide classique, bonne Contre-la-montre -bronze au Nacional en août dernier-, habile en terrain sinueux et avec une grande capacité pour le travail de groupe.

Teruel (Benignim, Valence, ESP; 1996), quant à elle, continue de construire une carrière remarquable en tant que team woman, avec une bonne vitesse de pointe -roz victoires à Dottignies (2018) et Burgos (2019) – et la solidité au travail pour leurs dirigeants.

Avec la continuité de l’Aude et d’Alba, Movistar Team compte déjà 12 cyclistes pour sa quatrième campagne dans le peloton -deuxième en équipe UCI Women’s WorldTour-, une équipe encore à fermer et qui sera, avec de futures confirmations, la plus grande du monde. équipe tout au long de son histoire. Ils sont les suivants: Alicia Gonzlez, Sheyla Gutirrez, Lourdes Oyarbide, Gloria Rodrguez, Alba Teruel (ESP), Katrine Aalerud (NOR), Aude Biannic (FRA), Jelena Erić (SRB), Barbara Guarischi (ITA), Emma Norsgaard (DEN) ), Paula Patio (COL) et Annemiek van Vleuten (NED).

