Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 28/08/2020

Enric Mas (Movistar), l’une des forces espagnoles du Tour de France qui débute ce samedi à Nice, a assuré se sentir motivé par la course, dans laquelle il se contentera d’un “Top-10”.

«Je viens à ce Tour très motivé, nous avons un groupe de travail qui facilite tout et c’est aussi une équipe à domicile, vous pouvez vous exprimer dans votre langue. C’est différent du Quick Step. Je suis prêt pour le Tour. Avec un top dix moi Il se conformera, mais il vaudrait mieux être d’abord dans le top 5.

Le cycliste Art, Baleares, âgé de 25 ans, se rend à son deuxième rendez-vous avec le Tour motivé et estime que «beaucoup ont commencé la saison très fort, mieux que nous, mais nous arriverons bien à la troisième semaine, qui sera décisive. nous essaierons d’abord d’être avec les favoris ».

Concernant l’apprentissage de l’année dernière dans l’équipe belge, Enric Mas a commenté qu’il a ensuite concouru “avec plus de tension pour les diverses aspirations d’Alaphilippe, qui était le leader, Viviani … et la manière de courir était différente”.

“Maintenant, nous courons pour faire le général. L’année dernière, il y avait de la tension pour gagner, et au moment de vérité j’ai échoué dans le Massif Central et les Alpes. J’ai travaillé pour que cela ne m’arrive plus.”

Alejandro Valverde: “L’objectif est d’aider Mas et Soler, et se battre pour une étape”

Alejandro Valverde, de son côté, affrontera son treizième Tour de France à 40 ans et avec l’objectif cette fois “d’aider Enric Mas pour le classement général et de se battre pour une étape s’il est à portée”.

“Je viens avec enthousiasme et envie, je sais que nous n’avons pas eu le meilleur début de saison, mais il faut renverser la situation. Il y a des étapes intéressantes dès le début. Enric Mas et Marc Soler arrivent bien pour le général et doivent aider, mais si une étape est à portée de main, je ne la manquerai pas “.

Le champion du monde 2018 de 40 ans a indiqué que “toute victoire serait bonne”, mais ce sera au jour le jour qui décidera quand l’occasion se présentera “, tout en soulignant que l’idée avant tout est que” Enric et Marc sont proches l’un de l’autre. le général “.

De son expérience, le cycliste murcien estime que cette saison reflète “plus de tension dans les courses après la pause”.

“Il faut être prudent, surtout la première semaine, on va traverser des routes étroites autour de Nice. Ce seront des étapes difficiles et nerveuses.”

Marc Soler: “Le changement de plans a été normal”

Marc Soler (Villanueva y Geltr, 26 ans), a jugé “normal” le changement des plans de dernière minute dans l’équipe pour inclure le cycliste catalan dans la formation du Tour alors qu’en principe son objectif était d’être le Giro d’Italia.

“Nous avons changé de plans, c’est normal, mais l’envie d’aller au Giro est toujours là. Je ne suis pas à cent pour cent, mais pour aider Enric Mas et Alejandro Valverde il y a.”

Compte tenu du changement d’horaire, Soler a indiqué qu’il n’avait pas encore évalué avec l’équipe quelles courses il allait faire après le Tour, il se concentre donc à cent pour cent sur la course française qui débute ce samedi à Nice, sa troisième participation.

Soler a commenté à propos de la situation atypique du Tour: “Il est difficile de faire adopter les nouvelles réglementations, mais nous nous y habituons”.

“Zéro selfies, à 2 mètres, moins public, mais on va donner le maximum.”

Eusebio Unzu: “Le fait que le Tour commence est déjà un motif de satisfaction”

Eusebio Unzu, directeur de Movistar, considère comme “un jalon historique le fait que le Tour de France commence” après la pause due à la pandémie et espère que ses dirigeants, Enric Mas, Alejandro Valverde et Marc Soler, se battront “parmi les meilleurs” .

“Le fait d’être ici à la veille du Tour est déjà un jalon. Voir à quel point nous sommes vulnérables, partir demain sans problème est une raison de satisfaction. C’est l’effort de tous, car les coureurs ont l’habitude d’être chez eux jusqu’à 3,5. jours avant la course. Maintenant, nous rencontrons le masque et un protocole rigoureux, mais l’objectif est allumé. “

Unzu a expliqué l’inclusion de dernière minute de Marc Soler, initialement réservé pour être le leader du Giro d’Italia.

“Il y a deux mois, l’avenir était meilleur qu’il ne l’est maintenant, le virus ne disparaît pas, il y a des épidémies. Cela nous a fait penser que toute course future pourrait être compliquée, il s’agit donc de profiter des courses qui peuvent être organisées. Nous avons décidé de l’inclure dans le Tour. Voyons jusqu’où nous allons. Ça ne peut pas être de perdre l’année, nous allons jouer le Tour avec Soler dans l’équipe. “

Comme l’explique le chef de l’équipe téléphonique, “le leader sera celui qui décidera de la course”.

“Nous avons commencé par des étapes exigeantes et je pense que la première semaine, un groupe restreint arriverait, avec l’objectif d’Orcires, le quatrième jour. Dans les Pyrénées, nous ferons un juste équilibre en termes d’options. Valverde continue avec un niveau et essaiera d’être avec les meilleurs, et j’aimerais que Enric Mas et Marc Soler aussi, sinon, qu’ils acquièrent de l’expérience ».

Concernant le trident de l’année dernière avec Valverde, Landa et Quintana et l’actuel avec Murcie, Mas et Soler, le directeur de Movistar voit des «différences notables».

«C’étaient des cyclistes consolidés, de niveau, expérimentés, avec les mêmes objectifs. Nous étions sur le point de les atteindre, mais nous avons vu que le soulagement était nécessaire, que Marc était consolidé et Enric a évolué».

“Nous ne pouvons pas être aussi ambitieux dans les objectifs. Mas et Soler se battront pour cette course, mais ils doivent mûrir et acquérir plus d’expérience. Cette année, nous pourrions voir des surprises, alors que les protagonistes changent.”

Selon Unzu, la formation qu’il dirige arrive sur le Tour avec “confiance, prête à être parmi les meilleurs”, et considère que les favoris pourraient être Bernal et Roglic, bien qu’ils puissent avoir des options cyclistes telles que Dumoulin, Landa, Nairo Quintana, Carapaz Bardet, qui sont parmi les meilleurs depuis des années. “

Après ceux mentionnés, Unzu a évoqué une deuxième étape avec Buchmann, Alaphilippe, Guillaume Martin, Marc Soler et Enric Mas “, sans oublier des jeunes comme Pogacar et Sivakov.

“On passe à des choses surprenantes, il n’y a pas de grands favoris, mais il y en a 12 à 13 qui peuvent surprendre.”

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.