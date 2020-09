Tour de France 2020 :

Le cycliste Bauke Mollema (Trek-Segafredo) souffre d’une fracture du poignet à la suite de la chute qu’il a subie lors de la treizième étape du Tour de France et qui l’a contraint à l’abandon.

Le Trek-Segafredo plus froid a participé à une montonera avec le leader de l’AG2R La Mondiale, Romain Bardet et le Colombien Nairo Quintana (Arkea Samsic).

Dans un premier temps, il a été transféré dans l’ambulance de course puis en hélicoptère à l’hôpital de Clermont Ferrand, où il a subi des radiographies confirmant une fracture du poignet gauche.

Gaetano Daniele, médecin de Trek-Segafredo, a expliqué l’étendue de la blessure au vainqueur du Giro de Lombarda 2019.

«Bauke a subi une fracture complexe de son poignet gauche: une fracture du radius et des os ulnaire, ainsi qu’une fracture du scaphoïde», explique l’équipe.

À l’hôpital Clermond Ferrand, la fracture du radius qui causait une pression sur le nerf médian et beaucoup de douleur pour Mollema a été réduite, “mais maintenant elle va bien et indolore.” “Nous attendons juste de terminer les scans et de décider quel type de chirurgie et quand, mais en général, cela devrait être fait bientôt”, ajoute-t-il.

Mollema, tombé à la descente du Monte de la Stle, était treizième au général, à 2 minutes et 31 secondes du Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

