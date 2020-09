Tour de France 2020 :

Les moins de 23 ans Joan Mart Benassar (Kometa-Xstra) a remporté la quatrième étape de la Volta a Valencia-Trofeu Diputaci, une dernière journée organisée dans la ville de Moncada, sur un circuit semi-urbain auquel les coureurs doivent donner un total de neuf tours.

La logique semblait indiquer qu’un sprint finissait par résoudre le triomphe partiel tandis que le général final était présenté comme un simple pour Mauricio Moreira (Ras Baixas). La vérité est que le maillot jaune n’a eu aucune difficulté à défendre sa position privilégiée, bien qu’il n’y ait pas eu l’arrivée massive attendue, puisqu’un groupe d’hommes courageux a tout fait pour surprendre les sprinteurs.

Au troisième tour, Benassar précité s’est échappé avec Ricardo Zurita (Tres Anclas), Aleix Biel (Benicssim), Eloy Teruel et Ral Gonzlez (Valverde Team). Peu à peu, ils ont augmenté leur avantage jusqu’à un maximum de 2-50 au cinquième tour. Cela a déclenché les alarmes, même si le quintette de tête était limité à seulement trois coureurs: Benassar, Bienne et Gonzlez.

Par derrière, l’équipe russe, Lizarte ou Tres Anclas, a pris le commandement de l’équipe à différents moments, avec Ras Baixas toujours aux premières places. Mais la chasse n’avait pas l’intensité nécessaire pour neutraliser les évadés. Au dernier tour, Gonzlez et Benassar sont passés avec 40 secondes au-dessus du peloton. Benassar a profité de la zone la plus exigeante du circuit semi-urbain pour y aller seul tandis que la poursuite et la tension provoquaient plus de chutes que d’habitude par derrière. Sur la ligne d’arrivée, Benassar a remporté la victoire d’étape avec sept secondes sur Josue Gmez d’Alicante, de l’hôtel Tres Anclas. Lors de la finale générale, Mauricio Moreira, Lev Gonov et Ral Garca sont montés sur le podium des vainqueurs de l’édition 2020.

Lors de la cérémonie protocolaire, Amadeo Olmos, en tant que président de la Fédération cycliste de la Communauté valencienne, l’entité organisatrice du test; ainsi que ceux en charge des sports à Moncada et Amparo Orts, maire d’une ville qui depuis la première édition de l’épreuve valencienne a toujours connu et voulu accueillir la course légère et sous-23.

